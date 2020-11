Viši potpredsednik Delte Živorad Vasić otkriva šta će biti sa Sava centrom

"Delta kongresni centar", firma u okviru Delta holdinga Miroslava Miškovića, kupila je Sava centar za 17,5 miliona evra. Još 60 miliona evra novi vlasnik planira da uloži u njegovu obnovu. Na pitanje Nova.rs da li je sada, s ozbirom na pandemiju koronavirusa, pravo vreme za ovoliku investiciju u kongresni turizam, viši potpredsednik Delta Holdinga, Živorad Vasić, odgovara da - jeste.

“Pandemija će proći. Treba vremena da se kongresni centar renovira, da se napravi sadržaj, da se promeni fasada, da se urade elektroinstalacije, da se napravi novi multimedijalni centar. To je veliki posao koji zahteva sigurno nekih 16 do 18 meseci rada”, kaže Živorad Vasić, koji je i generalni direktor hotela Crowne Plaza i regionalni menadžer IHG grupe.

Delta je bila jedini ponuđač na tenderu za prodaju Sava centra, trećem po redu, koji je objavio Grad Beograd. Pošto nije bilo drugih takmaca za javno nadmetanje, kompanija Delta je Sava centar kupila prihvatajući početnu cenu na javnom nadmetanju.

Grad je kupca obavezao da u adaptaciju i rekonstrukciju kongresnog kompleksa, koji se nalazi na gotovo tri hektara građevinskog zemljišta, uloži najmanje 50 miliona evra u roku od pet godina uz obavezu da ne menja namenu Centra “Sava”.

“Grad nas je u tenderu obavezao na investicije od minimum 50 miliona evra. Mi smo doveli konsultatnte koji se bave kongresnim turizmom i kongresnim centrima. Već sada nam je jasno da će ta investicija biti daleko viša, oko 60 miliona evra. Kada na to dodate i cenu za koju je kupljen, uz činjenicu da je Sava centar svake godine pravio realne gubitke – samo prošle od dva miliona evra – jasno vam je da je to vrlo težak projekat koji ne može da iznese svaka kompanija”, kaže Vasić.

Da su mogli drugi – već bi se javili

Da je bilo drugih kompanija, ističe, one bi se već javile na taj tender, koji obavezuje da namena Sava centra ostane – kongresni centar.

“Ova investicija je ključna i za Beograd i za našu kompaniju. Kongresni turizam i dovođenje 5.000 ili 7.000 ljudi nije samo korist za našu kompaniju, već i za ceo grad – za restorane, kafiće, za naplatu PDV za državu…”, navodi Vasić.

Sava centar je, inače, funkcionalno povezan sa hotelom Crowne plaza, pa je bilo za očekivati za upravo Delta bude kupac ovog kongresnog centra.

Vasić objašnjava da Delta holding pored hotela Crowne plaza poseduje i hotel Holidej inn, hotel Interkontinental u Ljubljani, a sada je u završnog fazi izgradnje hotela Indigo u Knez Mihailovoj ulici. Uz to, kompanija završava i svoju poslovnu zgradu – Delta house koja se nalazi do hotela Crowne plaza.

Vasić podseća da je Sava centar bio star, ruiniran.

“Zimi ne radi grejanje, leti ne radi klimatizacija. Mnogo smo kongresa u Beogradu izgubili jer smo imali kongresni centar koji je u takvom stanju. Znam to jer se bavim hotelijerstvom. Hoteli su se mnogo puta borili za 300, 400 učesnika koje mogu da stave u svoju veliku salu, već u zavisnosti o kom hotelu je reč. A, mi u Beogradu imamo zaista neverovatne hotele i mislim da je Beograd u odnosu na druge gradove u regionu izuzetno razvijen. Ali, kongresni centar – nemamo”, navodi Živorad Vasić.

On nije precizirao kada renoviranje počinje.

“Želimo stvarno da to uradimo što pre, odmah ćemo početi da tražimo stranu projektantsku kuću, to mora da bude neko ko se razume u kongresni turizam. Tek kada se uradi projekat, može da se krene sa renoviranjem”, ukazuje on.

Šta će biti sa zakupcima

U Sava centru postoje privatni zakupci prostora. Šta prodaja centra znači za njih?

“Koliko znam, postoji više od 170 komercijalnih ugovora, kada je reč o komercijalnom zakupu. To ćemo sve sagledati. Za stvaranje kongresnog centra kakav do sada nismo videli neophodna je potpuna rekonstrukcija. Siguran sam da u tom trenutku nećemo moći da imamo zakupce da bismo Sava centar mogli da renoviramo i uradimo sve onako kako Delta inače radi sve svoje projekte”, napominje viši potpredsednik Delta holdinga.

Hoteli su, ističe, trenutno u ogromnoj krizi, ne samo ovde, već svuda u svetu.

“Zauzeće koje je u Beogradu bilo 60, 70 odsto na godišnjem nivou u hotelima sa četiri i pet zvezdica – u ovom periodu od septembra do decembra kada su hoteli pravili najviše novca – sada je na nivou nekih 20 odsto. Ima vrlo malo turista, konferencije ne postoje, samo individualni gosti dolaze. Tržište hotela veoma pati ne samo ovde, već svuda u svetu”, istakao je Živorad Vasić.