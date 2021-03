MILIĆ ODGOVORILA VIOLI: Vaše izjave dovode u pitanje VAŠU OBJEKTIVNOST i način na koji izveštavate o trenutnom stanju na zapadnom Balkanu!

Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon-Taubadel izjavila je za N1 da je budućnost Srbije i Kosova u dijalogu i međusobnom priznanju. Kako je naglasila, za dalji tok samog dijaloga neophodno je i da priznanje o nezavisnosti Kosova dođe od strane Srbije, na šta je reagovala Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije (CEAS).

Milić se oglasila na svom Tviter nalogu i poručila Violi fon Kramon-Taubadel da taj intervju sadrži netačne informacije, a da se iz njenih odgovora može utvrditi određen nivo pristrasnosti i naklonosti kosovskoj strani. Milić dalje smatra da se zbog toga dovodi u pitanje njena objektivnost u daljem postupku i samom dijalogu Beogarda i Prištine.

Ms ⁦@ViolavonCramon⁩: This interview is wrong on several accounts and shows a level of bias that really questions your ability to objectively report on #Kosovo or comment current #WesternBalkans affairs. Sincerely, founder of ⁦@CEASSerbia⁩ https://t.co/I9Bq7alSJb