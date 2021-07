Za svega tri nedelje podgovrički i prištinski parlament usvojili su sramne Rezolucije o Srebrenici u pokušaju da izvše pritisak na Srbiju i degradiraju njen ugled kod međunarodne zajednice.

Nebojša Čović, bivši šef Koordicionog tela za Kosovo i Metohiju izjavio je za Pink, komentarišući takvu odluku, da potez parlamenta u Prištini da usvoji Rezoluciju o Genocidu u Sredbrenici nije iznenađujući potez.

- Gotovo sam siguran da će se to nastaviti jer se Srebrenica očigledno koristi za brutalnu diskreditaciju Srbije i srpskog naroda. Treba doći do one tačke u kojoj bi Srbija bila apsolutko kriva za apsolutno sve - kaže on.

Čović se osvrnuo na komentare iz Bosne i Hercegovine da je Srbija ''destabilizujući faktor''.

- Slična priča je i u Prištini. Nema neke velike razlike, nažalost, i u stavovima Podgorice. to je jedna sveobuhvatna harmonija koja je sveobuhvatno dirigovana od strane pojedinih međunarodnih faktora - naveo je Čović.

On je potvrdio da je evidentno da se za slične poteze pripremaju Zagreb i Skoplje.

- To je priprema za frontalne napade i za dalje pritiske na Srbiju. Ostaće ipak zapisano da je Podgorica bila brža od Prištine. Ali ja nešto mislim da se na ovim našim prostorima sve brzo zaboravi. Ovo je jedna ružna i odvratna politizacija evidentnog zločina koji se dogovodio u Srebrenici, ali zločini su se dogodili i u drugim mestima. Ja mislim da svi oni koji su okrvavili ruke krvlju treba da odgovaraju, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost - kaže Čović.

Kako je on objasnio, ''u Haškom tibunalu odgovarali su gotovo samo Srbi''.

- Kada se pogleda, Haški tribunal je imao za cilj da bude faktor mira i poverenja - niti je faktor mira, a tek nije faktor poverenja u regionu. Ako se misli da će se na Srebrenici, i toj velikoj nesreći koja se baštini i formira BiH, to je ogromna greška. To neće biti faktor pomirenja. Evo već 26 godina vi 11. jula tamo imate feštu sa dodavanjem broja umrlih i politizacijom - objašnjava Čović.

Prema njegovom mišljenju ''Mislim da je to spolja osmišljeno, a ovde se nalaze poslušni izvođači radova koji permanentno sprovode ono što je deo jednog šireg plana, ali globalno rečeno cilj je naša diskreditacija, naročito oko Kosova'.

- Oni (Priština) će sve preduzeti da ostvare svoj cilj. Ono što je po Srbiju bolje jeste da više nisu devedesete i da je drugačija globalna scena - zaključuje Čović.