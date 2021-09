Janković mi je odavno pričao da neki ambasadori planiraju da Vučić umre od srca, ali nisam hteo da govorim o tome, dok on sam ne kaže javnosti!

Ne znam da li smo svesni da ovo o čemu je govorio Saša Janković po ko zna koji put potvrđuje tezu, da jednom broju zapadnih zemalja nijedna vlast u Srbiji nikada neće odgovarati, ukoliko vodi državu nezavisno i suvereno, rekao je za Informer.rs potpredsednik SNS Aleksandar Šapić, komentarišući Jankovićevo priznanje da su pojedini ambasadori planirali da Aleksandar Vučić umre od srca i nudili mu da uz pomoć krtica u SNS zauzme njegovo mesto.

- Sa Sašom Jankovićem, bez obzira na političke različitosti, imam jedan korektan odnos, kakav bi trebalo da je normalan na našoj političkoj sceni, ukoliko smo odgovorini ljudi. Odgovorni ljudi koji vole svoju državu ne šire mržnju među rođenim narodom, pa čak i kad se politički ne slažu - rekao je Šapić i naglasio:

- Ponešto o čemu je sada govorio, prvi put javno, čuo sam od njega i ranije, ali naravno nisam nikada to želeo da delim sa javnošću, dok on to sam nije uradio.

Ne znam da li smo svesni da ovo, o čemu je govorio Janković, istakao je Šapić, po ko zna koji put potvrđuje tezu, da jednom broju zapadnih zemalja nijedna vlast u Srbiji nikada neće odgovarati, ukoliko vodi državu nezavisno i suvereno.

- Njih interesuju samo poslušnici koji će sprovoditi i braniti upravo njihovu politiku i njihove interese u Srbiji, a ne srpske. I ovoga puta to nije rekao Vučić ili neki funkcioner SNS, pa da se takozvani "nezavisni mediji" s time sprdaju i podsmevaju, kako obično čine. Ovoga puta to je rekao čovek koji je bio Vučićev najveći konkurent na izborima 2017. godine - upozorio je Šapić.

Prema njegovim rečima, možete Vučića da volite ili ne volite, ali ovo je još jedan u nizu krunskih dokaza da vodi jednu suverenu, nezavisnu i slobodarsku politiku i da je i to jedan od glavnih razloga zašto deo stranaca pokušava na sve načine da ga sruši i ospori.

- To što je predlagano Saši Jankoviću od strane stranih ambasadora, pa je on odbio i odlučio o tome javno da progovori, siguran sam da je nuđeno i mnogim drugima, samo što epilog tih razgovora ne znamo, već možemo samo da predpostavimo - kazao je Šapić uz opasku da Srbija ako želi da bude jedna zdrava i uspešna država mora da nastavi da vodi suverenu i nezavisnu politiku i da o njenoj sudbini odlučuje isključivo srpski narod, a ne strane službe.

- A mi ćemo naše političke različitosti rešavati među sobom, ali nikada na štetu srpske države ili srpskog naroda - poručio je Šapić za Informer.rs.