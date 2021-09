Šapić: Želimo dijalog, ali budite sigurni da nećemo dozoliti da bilo ko ugrožava Srbe

Aleksandar Šapić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke danas je obišao Raški i Moravički okrug, pri čemu je istakao da Srbija želi da sačuva mir po svaku cenu i da će nastaviti da insistira na dijalogu sa Prištinom.

„Želimo da sačuvamo mir po svaku cenu, Srbija će nastaviti da insistira na dijalogu, ali budite sigurni da nećemo dozvoliti da nas bilo ko gazi i ugrožava bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Očekujem da će prištinske vlasti povući sve trupe i da će se rešenje naći za pregovaračkim stolom u Briselu, a našu braću pozivam da ne nasedaju na provokacije Albanaca”, poručio je danas Aleksandar Šapić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke tokom obilaska Raškog i Moravičkog okruga.

On je sa građanima Vrnjačke Banje i Lučana, između ostalog, razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim provokacijama Prištine.

Šapić je istakao da se po receptu oprobanom ne samo na Kosovu i Metohiji, izvrši pritisak i izazove ishitrena i neodgovorna reakcija Srbije, kako bi kasnije mogli da nas prikažu kao agresora i destabilizujući faktor u regionu, a situacija je, kako je rekao, potpuno drugačija. Srbija želi da razgovara, dok albanska strana ne želi da ispuni ono što im je osnovna obaveza.

Šapić je naglasio da pozicija koju Srbija ima, njeno ekonomsko i vojno snaženje, nacionalno i identitetsko osvešćivanje, kao i politika koja podrazumeva vođenje računa o svim Srbima, gde god oni živeli, mnogima ne odgovara i da je upravo zbog takve politike naša država danas suočena sa akcijama koje imaju za cilj da zaustave njeno jačanje i zauzimanje pozicije apsolutnog regionalnog lidera.

- Šta je loše u tome što volimo i brinemo o svome narodu gde god on živeo? Oni kažu to je etničko pitanje. Nije, to je etičko pitanje. Kažu teritorijano. Nije, nego identitetsko, mi pokušavamo da se identitetski i nacionalno osvestimo. Kažu to je srpski hegemonizam i imperijalizam. Nije tačno, ovo je stavar kulturološkog povezivanja. Želimo da sačuvamo naše pismo, naš jezik, našu kulturu, da ponovo srpski narod ima istinsku maticu u državi Srbiji, to je naše legitimno pravo - zaključio je Šapić.

