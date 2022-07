Selaković: Hrvati se ne mire sa tim što Srbija hoće da sačuva istinu! Njima je glavni problem ličnost Aleksandra Vučića i to što ne ćuti o srpskim žrtvama! (VIDEO)

Aleksandar Vučić je njihova noćna mora, to je čovek čiju su porodicu tamo ubili, spalili porodičnu kuću i čovek je koji ne želi da ćuti i prećutkuje bolnu istinu srpskog naroda, rekao je za PINK Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova Srbije.

Ministar je rekao da je Srbija bila prinuđena da reaguje na odluku Zagreba, da zabrani predsedniku Srbije da obiđe mesto najvećeg stradanja našeg naroda u istoriji.

- On je tamo hteo da ode i kao čovek čiji su preci tamo izgubili život, i očigledno da nekome smeta širenje istine o tome šta je Jasenovac i koliko je važno mesto u našoj istoriji, ali koliko je i mrlja u istoriji nama susedne Hrvatske - rekao je Selaković.

Kako kaže, desetine trgova i ulica u Hrvatskoj nose nazive najvećih zločinaca u NDH. Dodaje da se kod njih forsira i navodi kao društveno prihvatljiv ustaški pozdrav "za dom spremni".

- Oni forsiraju pesme koje veličaju zločine nad srpskim narodom - ističe Selaković.

Ministar je rekao da je ovo igra sa jednom od najkrvavijih srpskih rana. Kako kaže, puno je razloga zbog kojih njima, nije samo razvoj Srbije razlog zbog kog mrze Aleksandra Vučića, dodaje da ga mrze i zbog toga što otvoreno govori o žrtvama i svemu što se radilo u NDH.

- Vučić je takav, on govori o stradanju Srba svuda u svetu. Suština je u tome da je Vučić 2014. sa tadašnjim predsednikom Republike Srpske Dodikom, izašao sa inicijativom obeležavanja datuma od velikog značaja za srpski narod, naravno da je jedan od takvih dana i stradanje našeg naroda u Jasenovcu, kao i žrtava Oluje. Važno je da mi dobro znamo svoju istoriju stradanja, patnji i bola, ali i pobeda i svetlih trenutaka - rekao je Selaković.

Kako kaže, ako i to ne budemo znali i ne budemo prenosili na naše potomke, neko će ih za par desetina godina reći neku drugu istinu.

- Neko će im reći da je tamo bio radni logor, u koji su sami odlazili, a ne da su odlazili u vagonima, da su mučeni, vezani žicom - rekao je Selaković.

On ističe da kada odete tamo bez prethodnog saznanja šta se tamo dešavalo, sve izgleda kao neki park. Kako dodaje, ispred kamenog cveta nalazi se veliko jezero i sve izgleda sa strane veoma lepo.

- Međutim, to jezero je bilo puno fekalija u koje su ljudi potapani. Jedino tabla na Kamenom cvetu "govori" o tome šta se tamo dešavalo i šta sve to predstavlja - rekao je Selaković.

Ministar je rekao da se postavlja važnu pitanje, kada se pročita hrvatska nota, na dnu stoji da poseta Jasenovcu ne može biti privatnog karaktera.

- Da li to znači da je samo to restriktivni prostor u koji se ne dozvoljava predsedniku Srbije da dođe. Mi smo zauzvrat zatražili službenu posetu predsednika Jasenovcu koja bi, po našem predlogu trebala da bude do 17. septembra - rekao je Selaković.

Dodaje da je Srbija optužena da je protiv normalizacije odnosa, Selaković je upitao čime je to Srbija protiv normalizacije odnosa kao i zašto je obilazak jednog spomenika žrtvama i stavljanje cveta ugrožavajuće.

- Njima smeta i to što se bavimo nestalim licima,a mi sa druge strane ne pravimo razliku između nestalih lica koje god da su nacionalnosti, samo tražimo istinu - kaže Selaković i dodaje da Srbi u Hrvatskoj uživaju i petinu uvažavanja koje dobijaju Hrvati u Srbiji, da bi svi bili presrećni.

- Hrvati se ne mire sa tim što se Srbija trudi da se sačuva istina, njima je glavni problem ličnost Aleksandra Vučića i to što ne ćuti o tome. On je njihova noćna mora, to je čovek čiju su porodicu tamo ubili, spalili porodičnu kuću i čovek je koji ne želi da ćuti i prećutkuje bolnu istinu srpskog naroda - rekao je Selaković.

