Aleksandar Đurđev: Na muci se poznaju prijatelji, a Španija to Srbiji sigurno jeste

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, izjavio je da dvodnevna zvanična poseta španskog premijera Pedra Sančeza Srbiji bar iz tri ugla govori o iskrenom prijateljskom odnosu Španije prema Srbiji i pokazuje da geografska udaljenost ne mora nužno biti prepreka za izuzetne odnose dve zemlje.

- Prvo, iako su Srbija i Španija zvanične kontakte uspostavile još u vreme kralja Milana Obrenovića, Sančez je prvi španski premijer ikada koji je došao u zvaničnu posetu našoj državi. To govori ne samo o velikom poštovanju prema Srbiji od strane ovog velikog evropskog državnika, već i o tome da čvrsto drži do svoje reči jer je tokom februarske zvanične posete Madridu ove godine od strane Aleksandra Vučića obećao da će nam doći u poseti i, uprkos histeriji i kampanji koja se protiv Srbije vodi u kontekstu neuvođenja sankcija Rusiji zbog dešavanja u Ukrajini, to i učinio.

Drugo, Španija je jedna od retkih zemalja članica Evropske unije koje se zalažu da Srbija što pre postane punopravna članica iste bez ispunjavanja ikakvih za nas opterećujućih uslova. Štaviše, Španija je više puta unutar institucija Evropske unije potvrdila svoju opredeljenost da Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim regionom postane članica Evropske unije. Ne samo da ni tokom ove posete španskog premijera nije bilo nikakvih pritisaka i uslovljavanja Srbije u pogledu dobijanja članstva u Evropskoj uniji, već je Sančez, uprkos snažnom zalaganju Španije za različite vrste sankcija protiv Rusije, pokazao visok stepen razumevanja za našu poziciju i nije vršio pritisak na našu vlast čak ni u tom smeru. Treće, Sančezova poruka da će Španija uvek biti uz Srbiju kada je reč o zaštiti njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta stavila je tačku na spekulacije koje su se poslednjih meseci mogle čuti ili pročitati o tome da će Madrid u jednom trenutku priznati tzv. Kosovo.

Španija je danas ne samo najveći srpski saveznik među državama članicama Evropske unije, već i na celom kolektivnom Zapadu. Ona je dokaz da se i na Zapadu mogu čuti drugačija, prosrpska mišljenja i da i tamo još uvek postoji zdrava klica kada je reč o poštovanju međunarodnog prava. Neretko se čak i kod nas mogu čuti zlonamerni komentari da Španija ne priznaje tzv. Kosovo zbog svojih problema sa katalonskim i baskijskim separatizmom. I kada bi to kojim slučajem uradila, ona ne bi trpela nikakve posledice, baš kao što ih ne trpe Belgija ili Ujedinjeno Kraljevstvo koje su tzv. Kosovo priznale, a da pritom niko na Zapadu ne daje pravo da Flandrija i Škotska učine isto.

Imati na svojoj strani danas zemlju koja je među pet vodećih zemalja Evropske unije po svim relevantnim parametrima, koja je ozbiljna članica NATO pakta, koja predstavlja neraskidivi most Evrope sa Latinskom Amerikom koja je region sa ogromnim potencijalom i perspektivom i koja je, na kraju krajeva, stara evropska sila predstavlja privilegiju koju treba poštovati i čuvati. Zakoračili smo u 21. vek bez otvorenih pitanja, izazovne godine iza nas potvrdile su srpsko-špansko prijateljstvo u praksi i tako će, uveren sam, ostati i u buduće - zaključuje Đurđev.