MLADIĆ VIŠE NEMA SNAGE NI DA GOVORI: Zdravstveno stanje generala alarmantno

Juče, dok mu je u poseti bila supruga Bosa, nije mogao više ni da govori. Generalov sin Darko Mladić nam kaže da je Ratko loše i da je sa suprugom Bosom govorio samo "da" i "ne" i odmahivao glavom:

- Sedela je kod njega u poseti dva puta po dva sata, pre i posle podne, i samo je ona pričala, a on je slušao. Nema snage više da govori. Lošije je nego u ponedeljak, kada je mogao da priča, otežano i polako, ali je pričao. Doktori su joj rekli da nemaju ništa novo da joj kažu u vezi sa njegovim stanjem i da su mu malo promenili terapiju, ali ne znamo šta.

Odbrana je u ponedeljak poslala zahtev sudu u Hagu da se odobri da Mladića pregledaju srpski lekari - pulmolog i kardiolog, koji čekaju spremni da krenu na put, ali odgovora još nema.

Mladić je u bolnici već 11 dana i čini se da je u najlošijoj zdravstvenoj situaciji do sada. Ima upalu pluća, vodu u plućima i slabo mu radi srce. Potpuno je malaksao i izgubio snagu. Srpski specijalisti i stručnjaci koji su gledali njegove nalaze iz Haga, kako nam je rečeno, smatraju da su problemi sa plućima posledica preležane korone početkom avgusta i da ga lekari u Holandiji tada nisu dobro lečili.

Kad je bio zaražen koronom, nije imao problematične simptome, preboleo je bez temperature, ali očigledno mu je virus napravio probleme na plućima, s obzirom na to da se do sada nikada nije pominjalo da mu je prilikom lečenja proteklih godina bio potreban pulmolog. Mladić je u proteklom periodu imao stalnih problema i sa srcem, česte bolove u grudima i visok krvni pritisak. Poslednjih godinu dana probleme mu je zadavala i anemija. Već nekoliko godina se bori i sa blagom demencijom, na šta su njegovi branioci ukazivali i lekarima i sudu, ali oni to nikada nisu dozvolili da se utvrdi, jer bi onda srpskog generala morali da proglase nesposobnim za suđenje, a to ni po koju cenu nisu dozvoljavali. Snimci Mladićeve glave ukazivali su da ima brojne promene na mozgu, ali to nikada nije dato da se zvanično evidentira.

Autor: