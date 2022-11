Petković: Mandl ne mari za činjenjice, nema problem sa Kurtijevim nasiljem nad Srbima

"Albanski lobista Lukas Mandl ne mari za činjenice. Ima problema sa Vučićem koji čuva mir i stabilnost i nema problema sa Kurtijevim nasiljem nad Srbima - upadi ROSU, ranjavanje Sofronijevića, rušenje grobova, 116 incidenata... Istina govori protiv vas!", naveo je Petković na Tviteru reagujući na objavu Lukasa Mandla.

Albanian lobbyist @lukasmandl doesn’t care about facts. He has issues with Vucic who keeps peace and stability and no issues with Kurti’s violence against Serbs - ROSU intrusions, wounding of S. Sofronijevic, demolishing of graves, 116 incidents... The truth speaks against you! https://t.co/i10VWq1Fe9 pic.twitter.com/jE4ydBcdle