Svečanim skupom u amfiteatru Vojnotehničkog instituta danas je obeleženo 74 godine postojanja te najznačajnije domaće naučnoistraživačke ustanove u oblasti odbrambenih tehnologija.

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević istakao je tom prilikom značaj VTI za celokupan sistem odbrane i podsetio da je, zahvaljujući njemu, više od 1.400 sredstava naoružanja i vojne opreme danas u upotrebi u Vojsci Srbije.

Ministar je pripadnicima VTI poručio da živimo u vremenu novih izazova sa kojima kao društvo i država moramo biti u toku i pozvao ih da nastave da prate najnovija dostignuća nauke i tehnologije.

– Čestitam 74. rođendan Vojnotehničkom institutu i svima vama, ali i svim generacijama, i svim zaposlenima koji su čuvali, razvijali ovu prestižnu naučnu i istraživačku ustanovu, na ponos svih vas danas zaposlenih, ali i onih koji su svojim znanjem i svojim zalaganjem omogućili da se mi danas sastanemo i da možemo da napravimo analizu i osvrt na sve ono što je Vojnotehnički institut radio 74 godine – rekao je Vučević.



Ministar Vučević istakao je da su fascinantni podaci o sedam i po decenija rada i razvoja naoružanja i vojne opreme, ali i u pogledu istraživačke aktivnosti.

– Činjenica da imate 24 laboratorije, da imate odobrenja da se bavite najzahtevnijim naučnoistraživačkim poslovima vam daju za pravo da razumete kakvi su zadaci i kakva su očekivanja države Srbije prema svima vama. Zahvaljujući našoj odbrambenoj industriji, ali i Vojnotehničkom institutu, preko 1.400 sredstava naoružanja i vojne opreme je danas u primeni u Vojsci Srbije, dok je 75 odsto ukupnog naoružanja i vojne opreme koje Vojska Srbije koristi domaće proizvodnje, sto nas čini ponosnim i zadovoljnim – rekao je ministar Vučević.

Ministar je rekao da razumemo da su se okolnosti promenile, da živimo u vremenu koje nosi neke nove sadržaje i izazove i ukazao na to da kao država i društvo treba da budemo u toku sa novim svetskim pojavama kako ne bismo zaostajali.

On je naglasio da državno rukovodstvo i građani očekuju da VTI razume šta se dešava u svetu i šta treba da radimo da bismo jačali naše odbrambene snage.

– Da budemo dovoljno snažni da delujemo odvraćajuće za sve one koji nisu dobronamerni prema nama – istakao je ministar i izrazio uverenje da pripadnici VTI prate najnovija dostignuća nauke.

On je istakao značaj jačanja Vojnotehničkog instituta, pre svega u kadrovskom pogledu.

– Neće nam biti lako da dođemo do najboljih kadrova, ili da zadržimo najbolje kadrove. Sve ono što zamislimo ne možemo realizovati ako nemamo ljudski potencijal za to. Od istraživačkog, naučnog dela pa sve do onoga što Vojska Srbije i druge strukture bezbednosti treba da primene i svakodnevno koriste u zaštiti državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije – rekao je ministar i podvukao da u tom pogledu nema knjige sa “zlatnim rešenjima” i da su potrebni zajednički napori.

Direktor Vojnotehničkog institute pukovnik dr Bojan Pavković predstavio je aktuelne projekte i govorio o perspektivama razvoja te naučnoistraživačke ustanove.

– Danas je Vojnotehnički institut najveća naučno-istraživačka institucija u ovom delu Evrope u oblasti istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme, vodeća naučno-istraživačka ustanova u Srbiji u oblasti odbrambenih tehnologija – rekao je pukovnik Pavković.

Prema rečima pukovnika Pavkovića, osnovni uspeh VTI u protekloj godini je 14 novih sredstava, naoružanja i vojne opreme koji se uvode u naoružanje Vojske Srbije. To, kako je naglasio, ne bilo moguće bez podrške Ministarstva odbrane.

U znak priznanja za poslovnu saradnju u protekloj godini, direktor VTI uručio je plakete preduzeću “Prvi partizan” Užice, privrednom društvu Teleoptik-Žiroskopi i kineskoj kompaniji Alit. Takođe, uručena su priznanja i zahvalnice istaknutim pojedincima.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, pomoćnik ministra za politiku odbrane Predrag Bandić i pomoćnik ministar za budžet i finansije Katarina Pavičić i brojni gosti.

U umetničkom delu programa nastupio je Mešoviti hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod dirigentskom palicom potpukovnika Igora Mitrovića.

Dan Vojnotehničkog instituta obeležava se u znak sećanja na 1948. godinu kada je nakon oslobođenja zemlje formiran Vojnotehnički institut Jugoslovenske armije, sa ciljem opremanja, razvoja i modernizacije vojske oslanjanjem na sopstvene snage.

