Siniša Mali : Već nabavljamo energente za sledeću zimu, čeka nas mnogo izazova!

Ministar finansija ističe i da su prioritet svake odgovorne države njeni građani i poboljšanje kvaliteta njihovog života, i da je cilj Vlade da do kraja 2026. prosečna plata bude 1.000 evra, a penzija oko 450 evra.

Kao država, u 2023. imamo dva ključna izazova pred sobom, da zadržimo finansijsku disciplinu i radimo na ubrzanju rasta BDP-a. Pored toga, ključno je ono što ćemo uraditi kada je u pitanju reforma javnih preduzeća, pre svega u sektoru energetike. Izazovna će biti i nabavka povoljnih energenata za sledeću zimu. Predsednik Aleksandar Vučić i cela Vlada već rade na tome.

Kako je objasnio, jedan od ključnih izazova biće i da Srbija diverzifikuje svoju nabavku energije.

- Inflacija jeste u nadležnosti Narodne banke Srbije, ali ono što je na nama jeste da vodimo računa da fiskalna politika koju mi vodimo i monetarna politika koju vodi NBS budu koordinisane i da tu ne bude nikakvog šuma. Moramo insistirati na dosadašnjoj čvrstini stava da se vodi računa o tome gde ide svaki dinar građana Srbije. Odgovorna ekonomska politika je iznad svega – naglašava ministar.

Prema njegovim rečima, srpska ekonomija u Evropi grabi krupnim koracima napred.

- Privukli smo veliki iznos stranih investicija, više od četiri milijarde evra u 2022. godini, i ubrzano digitalizujemo našu privredu. Želimo da stvorimo šansu ljudima da pokreću svoje biznise, investiraju novac, a da sa druge strane, svi kao društvo, imamo korist od toga.

Da li će se i u 2023. nastaviti program novčane pomoći za mlade, i kakvu još podršku oni mogu da očekuju?

- Mladi i stvaranje uslova za njihov bolji i kvalitetniji život su jedan od osnovnih prioriteta Vlade Srbije. Zato gradimo puteve, dovodimo investitore, otvaramo nova radna mesta, gradimo vrtiće, škole, ali i pravimo programe i donosimo odluke kako bismo svim građanima, a posebno mladima, obezbedili siguran posao, stalan rast plata i što bolji životni standard. Cilj nam je da mladi ostanu u Srbiji i da tu zasnuju porodice. I na dobrom smo putu.

Da li se, pored najavljene povišice plata i penzija, može očekivati dodatni rast primanja u toku 2023. godine?

- Prioritet svake odgovorne države jesu njeni građani i poboljšanje kvaliteta njihovog života. Podsetiću, penzioneri su u decembru 2022. dobili veće penzije za devet odsto, dok će od 1. januara one biti dodatno uvećane za 12,1 odsto. To je, kumulativno, rast penzija od 20,8 odsto. Takođe, očekujemo da prosečna penzija u 2023. iznosi 322 evra, dok je pre 10 godina bila samo 204 evra. Osim penzionera, veća primanja od januara imaće i zaposleni u javnom sektoru za 12,5 odsto, dok će plate za vojna lica, oficire, podoficire i vojnike po ugovoru biti povećane za čak 25 odsto, što će, ako se ne varam, biti dosad najveće povećanje plata u vojsci.

Cilj nam je da do kraja 2026. godine prosečna plata bude 1.000 evra, a penzija između 420 i 450 evra. Usvojili smo i odluku da se povećava minimalna zarada za 14,3 odsto, što je rekord u odnosu na prethodne godine. Sve ovo smo postigli uprkos ogromnim izazovima sa kojima se suočavamo, uz važnu napomenu da predstojeća povećanja primanja građana neće ugroziti stabilnost naših javnih finansija. Nastavićemo sa politikom brige o svakom pojedincu, da se borimo za bolji život svakog građanina. Naš je cilj da zadržimo kontinuitet rasta plata i penzija, a ubeđen sam da ćemo, kao i do sada, odgovornom politikom, to i uspeti.