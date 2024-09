Vesić: Dobro je što će RGZ primati građane, ali dva dana u sedmici je nedovoljno

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić pozdravio je odluku Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) da počne sa prijemom građana kroz kampanju "Otvorena vrata katastra", ali i ukazao da su nedovoljna samo dva dana u sedmici predviđena za to, jer radna nedelja traje pet dana, te ponovio da će nadzor nad radom Katastra svakako biti sproveden.

"Dobro je što je direktor RGZ Borko Drašković prihvatio moju sugestiju i počinje da komunicira direktno sa građanima. Nije dobro što to radi dva dana u sedmici, jer radna nedelja traje pet dana, od ponedeljka do petka", istakao je ministar Vesić, reagujući na najavu RGZ-a da pokreće kampanju "Otvorena vrata katastra", u okviru koje će načelnici i rukovodioci svih službi za katastar širom Srbije biti na raspolaganju za prijem građana svakog utorka i četvrtka posle 13.00 časova, uz prethodno zakazivanje.

Vesić je poručio da će nastaviti da insistira na tome da građane primaju svaki dan, kako bi mogli u direktnoj komunikaciji sa Katastrom da raščiste šta se dešava sa njihovim predmetima, a ne samo preko ovlašćenih predstavnika koji im tu uslugu naplaćuju.

Ponovio je da će do kraja nedelje formirati Komisiju za sprovođenje nadzora nad radom RGZ, koja će utvrditi stanje u katastru.



"Ja ću da izveštajem Komisije upoznati Vladu, nakon toga i javnost i tada ću predložiti mere iza kojih će Vlada Srbije stati. Do tada, dobro je da primaju građane, makar dva dana, a moja im je preporuka da to rade svih pet radnih dana", zaključio je ministar Vesić.

Autor: Dalibor Stankov