NARODE, UZDAJ SE SAMO U SVOJU DRŽAVU! Rusija je napustila Siriju i Asada, a Amerika se za svoje saveznike bori brutalno i do kraja

Jutros je pao Damask. Asad i njegova porodica otišli su u nepoznatom pravcu, nakon što su se pobunjenici približili sirijskoj prestonici. Akcija raznih islamističkih grupa, podržanih direktno ili indirektno od nekoliko svetskih sila, predvođenih Turskom, trajala je tek nešto više od deset dana, a otpor je bio praktično minimalan.

I sve to se ne bi moglo dogoditi tako lako da ruske trupe nisu sve ovo posmatrale sa strane, a zatim i u većem broju napustile poprišta ratnih dejstava, a neke i samu Siriju.

Rusija se umešala u građanski rat u Siriji 30. septembra 2015. godine. Putin je te godine poručio prvim ruskim vojnicima u Siriji da se na tlu Sirije brane Rusija i ruska državnost, obećao da će se svi teroristi u Siriji susresti s Allahom. Slične rečenice Putin je ponovio više puta, ugostio Asada nebrojeno mnogo puta u Moskvi, koristio Siriju kao svoje sredstvo uticaja u svetu i, na kraju, povukao se iz Sirije kao da ga tamo nikada nije ni bilo. Ćutke, bez gotovo ijednog ispaljenog metka ili granate. Rusija je u svom stilu, koji je više puta kroz istoriju pokazala kada je reč o saveznicima, jednostavno otišla, ćutke, bez ijedne reči podrške svom savezniku Asadu.

To je jedna velika pouka. A ima i druga.

Ovih dana svedoci smo događaja u Rumuniji, gde je nezavisni kandidat opozicije ubedljivo trijumfovao u prvom krugu izbora. I, stradao zbog toga. Naime, nezavisni kandidat Kalin Đorđesku u prvom krugu izbora rasturio je i protivkandidate iz vladajuće koalicije, ali i sve opozicione kandidate koji su imali sličan pristup politici koju vodi aktuelna vlast. Kalin je otvoreno izrazio sumnje u NATO integracije, podržao saradnju s Rusijom, osporio evrointegracije, ima antimigrantsku politiku, ozbiljan je vernik i hrišćanin. Ukratko, za mentore Rumunije nepodoban. A glavni mentor Rumunije su Sjedinjene Američke Države. I vodeća NATO baza je u Rumuniji, a svi geopolitički interesi Amerike u ovom delu sveta koordiniraju se iz Rumunije. I tu je važna luka i tako dalje i tako dalje. Ukratko, mnogo američkih interesa. I, šta se dogodilo? Pa, Amerika se uključila kaubojski, brutalnim pritiskom ispod radara. Pritiskom na sve koji u toj državi odlučuju. A na kraju i na najviši organ, Ustavni sud. Prvi krug izbora je formalno odložen zbog “veoma aktivne kampanje na TikToku u korist Đorđeskua, koju je koordinisao državni akter”. Nije nego. Povod je prosto izmišljen. I izbori su poništeni. Biće dobro ako Đorđesku sačuva živu glavu. Kažu da je privatni avion s Floride sleteo u Rumuniju 40 minuta pre nego što su poništeni izbori. Pametnom dosta. Bilo je: “Ili ćete poništiti izbore, ili ćemo mi poništiti vas.” I, u svetu velikih zveri, velikih država, sve je to “legitimno”. Suština je u tome da se Amerika za svoje interese i za svoje saveznike bori brutalno i uvek do kraja. Baš kao što to Rusija nije učinila s Asadom.

I, smisao cele ove priče je u sledećem. Male države poput naše moraju da plivaju među tim velikim zverima, da balansiraju svakodnevno, da se bore za svoj narod i samo svoju državu. To je pouka našem narodu i našoj državi, da se uzdamo samo i isključivo u sebe, u svoj razvoj, naše jačanje ekonomije, vojske, ljudi. Da gradimo snažnu državu i da verujemo samo sebi i nikome više. A sa velikima da balansiramo od prilike do prilike, opet i isključivo u interesu našeg naroda. Sve drugo je laž i obmana. Sami u se i u svoje kljuse, što bi naš mudri narod rekao.

Autor: Dalibor Stankov