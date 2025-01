Pisac Siniša Kovačević objavio je na društvenim mrežama laž, koju je Šolakov N1 brže-bolje preneo.



Kovačević tvrdi da je "stigla potvrda da je prihvaćena kandidatura srpskih studenata za Nobelovu nagradu za mir"?! Potom je N1 preneo vest pod naslovom: "Srpski studenti zvanično kandidati za Nobelovu nagradu za mir".

Upravo je od Nobelovog komitera stigla potvrda da je prihvaćena kandidatura za Nobelovu nagradu za mir,kojom smo gospođa Dijana Stojković,advokat i ja kandidovali srpske studente.Zasluzili su je. — Sinisa Kovacevic (@SinisaKovacevi6) 31. јануар 2025.

"Upravo je od Nobelovog komitera stigla potvrda da je prihvaćena kandidatura za Nobelovu nagradu za mir, kojom smo gospođa Dijana Stojković, advokat i ja kandidovali srpske studente. Zaslužili su je", napisao je Kovačević na svom nalogu na platformi "X".

Međutim, procedura je takva da je nemoguće dobiti potvrdu o prihvaćenoj kandidaturi, već samo potvrdu o prijavi predloga. Takođe, nominacije su strogo čuvana tajna, što se može proveriti u Statutu "Nobelove nagrade" na zvaničnoj prezentaciji te institucije.

Sve to dokazuje da je Siniša Kovačević na društvenim mrežama plasirao laž i da se propisno obrukao, kao i da je N1, objavivši to, nastavio da obmanjuje javnost. Verovatno će svako ko to pročita, doživeti "transfer blama".