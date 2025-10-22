'IMATE VELIKI, NAJTEŽI ZADATAK, SVI ĆE SE UJEDINITI PROTIV NAS...' Vučić najavio najtežu političku borbu do sada, pa otkrio šta namerava da uradi

Predsednik Aleksandar Vučić juče je na obeležavanju 17 godina od osnivanja SNS-a, u prepunoj hali u Zrenjaninu, poručio okupljenima da ih sledeće godine očekuje najteža politička borba do sada, jer će se, kako je rekao, svi njihovi protivnici ujediniti.

Dodao je da, iako ne može ponovo da se kandiduje za predsednika, planira da pruži punu podršku svojoj stranci i pozvao ih je da se bore još jače nego ranije kako bi ostvarili ubedljivu pobedu.

- Sledeće godine, kad god to bilo, imate veliki zadatak, najteži do sada. Svi će se oni ujediniti, potpuno im je svejedno kako. Lako će se ujediniti, jer mržnja lako ujedinjuje ljude. Planovi, programi i ljubav ne ujedinjuju ljude uvek.

- Ali vas ja molim, pokazali ste kako se bori za našu zemlju, i volim vas zbog toga. Hoću da znate, iako ne mogu ponovo da se kandidujem za predsednika, pomoći ću vam na svaki način. Pomoći ću vam na svaki mogući način, i ponovo ćemo ih pobediti.

- Tražim od vas da se borite još jače nego ove godine. Hoću da Srbija ima budućnost. Hoću da se borite zajedno, sada i ubuduće. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo sve zajedno, da Srbija pobedi.

- Hvala vam za sve. Hvala vam za ogromnu borbu i za ogromnu ljubav. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Srećan vam rođendan. Živela Srbija. I do pobede da se borimo i da ih pobedimo.

Autor: Jovana Nerić