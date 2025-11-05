VUČIĆ DOSTOJANSTVENO ODGOVORIO NA UVREDE BLOKADERA: Hvala za svaku izgovorenu reč

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio blokaderima.

Vučić je objavio na svom instagram nalogu snimak na kojem Dijana Hrka, majka jedne od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, učestvuje u skandiranju pogrdne pesme protiv njega.

- Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - navodi se u objavi.

Autor: S.M.