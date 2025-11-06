'NEĆETE DA IZGUBITE KLJUČNI ALIBI' Brnabić opoziciji u Skupštini o jedinstvenom biračkom spisku: Zašto ne glasate za zakon? Da biste mogli da "pumpate" i kažete da su izbori pokradeni

Poslanici nastavili raspravu o jedinstvenom biračkom spisku, leks specijalisu i amandmanima.

Poslanici Narodne skupštine Srbije danas u 10 sati nastavili su rad raspravom o amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Brnabić iz poslaničke klupe: Zašto onda nećete da glasate za zakon?

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je razlog zbog kojeg opozicioni poslanici neće glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji predviđa formiranje Komisije za reviziju biračkog spiska, taj jer bi se, kako je ocenila, time izbio njihov glavni argument u vezi sa rezultatima izbora i da bi posle mogli da "pumpaju" i govore da su izbori pokradeni.

Ona je podsetila da su izmene Zakona o JBS podržale organizacije koje prate izbore - CRTA i CeSID, kao i Transparentnost Srbija, a opozicija, kako je rekla, neće.

Kako je rekla, opoziciji se sad nudi birački spisak, a oni na to zatvaraju oči i kažu - nećemo. "Nećete da izgubite vaš ključni alibi. Ne možete da se pomirite sa tim da je CRTA bila fer i da kaže da je ovaj predlog zakona u redu. Čim su to ljudi rekli, postali su vaši neprijatelji. Ulagali ste amandmane od kojih su neki prihvaćeni i to ne beznačajni. Opet nećete da glasate. Ta vaša politika baš ima mnogo logike i smisla", prokomentarisala je Brnabić iz poslaničke klupe, preneo je RTS.

Poslanik Zeleno levog fronta Radomir Lazović rekao je prethodno da izmene Zakona o JBS nije garant da će izborni uslovi biti bolji, dodajući da će se primenjivati na nekim narednim izborima, a ne na sledećim koji treba da reše "političku krizu".

Jedan od amandmana poslanika opozicije odnosio se i na odnos snaga u komisiji za reviziju biračkog spiska. Oni su tražili da bude podjednak broj članova iz vlasti, opozicije i civilnog društva.

Brnabić je istakla da je sadašnji predlog fer i da obezbeđuje inkluzivnost. "Svakako će ta komisija biti sastavljena od broja stručnih lica koja predlaže vladajuća većina, nekih stručnih lica koje predlaže opozicija i određenih stručnih lica koje predlaže organizacije civilnog društva i to specifično CRTA i CESID, zato što smo prihvatili CRTA-in predlog kako da se definišu te organizacije civilnog društva", rekla je ona.

Kako je dodala, "da smo manje razgovarali o ovome i da ste vi želeli da prihvatite da to bude balans komisije 5-3-2 kako smo predlagali od početka ali da svakako bude potpuno inkluzivno i da bude i vladajuća većina i opozicija i civilno društvo, da bi imali puno poverenje građana u ovaj proces, da bi on bio potpuno inkluzivan i transparentan, mi bismo danas već završili reviziju biračkog spiska".

Na izjavu poslanice grupe "NPS-NLS" Ane Eraković da bi komisija trebalo da bude u sastavu "3-3-3" (po tri člana komisije predlažu vlast, opozicija i civilni sektor), Brnabić je odgovorila da komisija donosi odluke dvotrećinskom većinom i da bi predloženi sastav komsije "5-3-2" značiti da stručna lica u komisiji neće morati da glasaju i da rade u skladu sa političkim nalogom. "Zbog toga je '5-3-2' fer, balansiran i obezbeđuje i inkluzivnost, ali i da se odluke ne donose pod političkim pritiskom, već da stručna lica ostavimo da rade svoj stručni deo posla", kazala je Brnabić.

Dodala je da predlog opozicije da komisija bude u sastavu "3-3-3" nije fer, jer ne odražava rezultate izborne volje građana.

Poslanica poslaničke grupe "NPS-NLS" Ana Jakovljević tvrdila je da je vlast "popustila pod pritiskom" i da se zato donosi Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, a Brnabić je upitala zašto onda neće da podrži taj zakon.

"Evo prihvatam vaše argumente. Sve ste u pravu. Crta je prihvatila, mi smo popustili, a zašto onda nećete da glasate za zakon?", upitala je Brnabić.

Jakovljević je ocenila da je vlast opstruisala rad radne grupe o unapređenju izbornih uslova, na šta je Brnabić odgovorila da o tome ne treba da pričaju predstavnici opozicije koji nisu bili deo radne grupe ili su je u međuvremenu napustili.

Današnja sednica počela je poslaničkim pitanjima.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić zaključila je juče zajedničku objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka i zakazala za četvrtak u 10 sati raspravu po amandmanima.

Poslanici će nastaviti rad po amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Reč je o leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.

Skupština Srbije je na dnevni red, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, po hitnom postupku uvrstila predlog liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a i o njoj će se raspravljati pošto se završi rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda.

Autor: S.M.