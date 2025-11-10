'SRBI TRPE STRAVIČAN TEROR JER SE NISU ODREKLI SVOG IDENTITETA' Stamenkovski: Osuđujem svaki vid nasilja, progona i diskriminacije srpskog naroda u Hrvatskoj

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski govorila je juče, na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, i o napadima na Srbe koji se poslednjih nedelja dešavaju u susednoj Hrvatskoj.

"Nemam prava da oćutim da ono što se dešava posljednjih nedelja u susednoj Republici Hrvatskoj predstavlja pokušaj povampirenja, nacizma, fašizma i neustaštva. Naša, vaša i moja braća, Srbi, trpe stravičan teror samo zbog toga što se nisu odrekli svog identiteta. Posle decenija jama, logora, pogroma, oluja i bljeskova, dovedeni smo do toga da nas ima, da gotovo možemo jedni druge da prebrojimo. A opet smetamo, zato što naš jezik, naše pismo, naša kulturna znamenja i naše nasleđe svedoče da smo na tim prostorima bili svoji, bili samostalni i bili autohtoni. I zato danas iz dubine naše duše i u ime vlade Republike Srbije osuđujem svaki vid nasilja, progona i diskriminacije srpskog naroda u Republici Hrvatskoj. Bili smo jedan od prvih naroda koji je podigao barjak protiv fašizma i nacizma i nemam nikakve dileme da ćemo biti poslednji koji će odstupiti od borbe protiv tih ideologija smrti", rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Podsećamo, grupa muškaraca prekinula je proslavu Dana srpske kulture u prostorijama Gradske četvrti Blatine-Škrape u Splitu, dok je u Zagrebu oko 50 maskiranih mladića ispred Srpskog kulturnog centra uzvikivalo ustaške parole.

Zbog sve češćih napada na Srbe u Hrvatskoj otkazane su manifestacije koje su planirane u okviru Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj.

Autor: A.A.