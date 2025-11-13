'MOLIM DIJANU HRKU, KAO ŠTO SAM MOLIO MRDIĆA, DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU' Lider SNS Vučević jasan: Dobro je da je predsednik razgovarao s njom

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je na Informer televiziji da je dobro što je predsednik Vučić razgovarao i sa Dijanom Hrkom i sa Uglješom Mrdićem te ih zamolio da prekinu štrajk glađu.

-To je stvar koja direktno ugrožava zdravlje gospođe Hrke. Fokusirao bih se da je to nešto što niko pristojan, niko ko je verujući čovek ne može da podrži. Na neki način iskazujem gađenje prema onim ljudima koji podržavaju gospođu Hrku da istrajava u štrajku glađu. Ja je molim, kao što sam molio Uglješu Mrdića i ratne veterane, da prekine štrajk glađu. Sva pitanja za koja se bore su pitanja koja moraju biti rešena u periodu pred nama. Mislim da nijedna nesreća ne može da pomogne da se ispravdi nesreća. Nadam se da će gospođa Hrka prihvatiti predlog predsednika države, kada procene oboje i kada gospođa Hrka da je to za nju prihvatljivo i da će dobiti odgovore u razgovoru sa predstavnicima države.Kao što se nadam i da će ono što je Mrdić zahtevao biti urađeno u skladu sa Ustavom i zakonom ove države. Naš apel je ljudski da se prekine svaki vid štrajka glađu. Govorim i o Jaćimoviću i njegovom sinu, tek mi je to skandalozno, da neko malodobnog sina stvari u takav proces. To mi je neverovatno. Video sam snimke i na društvenim mrežama, ali da ne ulazim zaista u to da li je pun štrajk glađu. Da provodite tamo vreme po ovih atmosferskim uslovima nije prijatno. Nervirali su me i članovi moje stranke koji su pohrlili da se slikaju s Mrdićem i okače na mreže. Trebalo je svi da ga ubeđujemo da prekine sa štrajkom glađu. Ključan je bio njegov razgovor sa predsednikom države. Nemam informacije o čemu se sve razgovarali predsednik Vučić i Dijana Hrka. On me je informisao da je razgovarao s njom. Nije na meni da ispitujem. Dobro je da su razgovarali - rekao je Vučević.

U Mrdić i Hrka, kako je rekao Vuččević, trebaju živi i zdravi.

- I svi nek su živi i zdravi, da bismo mogli da utvrdimo istinu. Nisam znao da se snima, ja sam to čuo od predsednika Republike. Šta se dalje dešava s time, nemam informaciju. Ponavljam, za mene je važno da su Hrka i predsednik razgovarali. To znači da je predsenik pokazao odgovornost, bez obzira da li su ti građani njegovi simpatizeri - rekao je Vučević.

Predsednik države je, kako je rekao Vučević, pozvao i predstavnike blokaderskog pokreta u kom formatu žele dijalog, u kojoj god emisiji, da vide građani Srbije ko se za šta zalaže.

-To je po mom mišljenju put da izađemo iz ove situacije, da ne budemo podeljeni, bez obzira što je ova podela manja od one pre šest meseci. Moramo da nastavimo da živimo dalje zajedno. Mi smo svi braća i sestre, narod ove države. Kad dođu izbori građani će glasati. Za oko 15 dana imate izbore u tri opštine- Mionica, Negotin i Sečanj. Na proleće nas očekuju izbori u devet ili deset lokalnih samouprava - naveo je Vučević.

Autor: Iva Besarabić