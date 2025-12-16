AKTUELNO

Budžet spreman za sve varijante NIS-a – rešenje možda i pre sredine januara!

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da su budžetom predviđena sredstva za sve varijante rešavanja pitanja Naftne industrije Srbije (NIS), uključujući i eventualno preuzimanje.

„NIS je većinski u stranom vlasništvu, ali i za to imamo rešenje“, rekao je Macut za Radio Beograd.

Premijer je naglasio da postoji nekoliko opcija u rešavanju situacije sa NIS-om, dodajući da je Srbija potpuno obezbeđena kada je reč o snabdevanju i transformaciji kompanije.

Građani mogu da budu mirni

„To je od vitalnog značaja za Srbiju kako u naftnom sektoru, tako i u gasnom. To su dve energetske linije od kojih zavisi život Srbije, privreda i naš svakodnevni život. Krajnji rok jeste 15. januar, ali je vrlo moguće da ćemo rešenje imati i pre toga“, poručio je Macut.

Stabilan pristup i ekspertski tim

Macut je istakao da Vlada ima snažan ekspertski tim, posebno naglašavajući rad ministarke Đedović Handanović. Dodao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u stalnoj komunikaciji sa međunarodnim faktorima koji utiču na situaciju.

„Imamo jako dobre eksperte u vladi. Izuzetno sam zadovoljan što imamo ovakav stabilan i kontrolisan pristup ovoj situaciji“, zaključio je premijer.

Autor: Dalibor Stankov

