Budžet spreman za sve varijante NIS-a – rešenje možda i pre sredine januara!

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da su budžetom predviđena sredstva za sve varijante rešavanja pitanja Naftne industrije Srbije (NIS), uključujući i eventualno preuzimanje.
„NIS je većinski u stranom vlasništvu, ali i za to imamo rešenje“, rekao je Macut za Radio Beograd.
Premijer je naglasio da postoji nekoliko opcija u rešavanju situacije sa NIS-om, dodajući da je Srbija potpuno obezbeđena kada je reč o snabdevanju i transformaciji kompanije.
Građani mogu da budu mirni
„To je od vitalnog značaja za Srbiju kako u naftnom sektoru, tako i u gasnom. To su dve energetske linije od kojih zavisi život Srbije, privreda i naš svakodnevni život. Krajnji rok jeste 15. januar, ali je vrlo moguće da ćemo rešenje imati i pre toga“, poručio je Macut.
Stabilan pristup i ekspertski tim
Macut je istakao da Vlada ima snažan ekspertski tim, posebno naglašavajući rad ministarke Đedović Handanović. Dodao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u stalnoj komunikaciji sa međunarodnim faktorima koji utiču na situaciju.
„Imamo jako dobre eksperte u vladi. Izuzetno sam zadovoljan što imamo ovakav stabilan i kontrolisan pristup ovoj situaciji“, zaključio je premijer.
Autor: Dalibor Stankov