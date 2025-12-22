VUČIĆ IZ BAČKOG PETROVCA: Ponosan sam na Slovake u Srbiji, zajedno sa nama prolaze i kroz dobre i teške trenutke (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, obratili su se iz Bačkog Petrovca.

Predsednik Vučić je rekao da su danas razgovarali sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji i predstavnicima institucija.

- Žao nam je što nije bilo onih koji su u opoziciji, iako su bili pozvani, imali su neka pametnija posla danas. Srećan sam što smo rešili neke od problema. Ponosan sam na Slovake u Srbiji, oni zajedno sa nama prolaze i kroz dobre i teške trenutke - rekao je Vučić, i zahvalio se Pelegriniju na podršci Srbiji.

Istakao je da su gledali da rešavaju probleme infrastrukture, i da su govorili o putevima, školama i kulturnim objektima.

- Prihvatio sam svoju grešku, ja to nisam znao, da Matica Slovačka sem podrške Bačkopetrovačke opštine, nije imala drugu podršku. Odlučili smo da finansiramo i Maticu Slovačku, a dogovorili smo i izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. Time će Slovaci dobiti svoj dom na severu Srbije, srećan sam zbog toga - rekao je predsednik.

Vučić se još jednom zahvalio Pelegriniju, i da se nada da će biti napravljeni pomaci kojima će svi biti zadovoljni.

Pelegrini je rekao da je ovo istorijski trenutak, i da je ovo prva poseta slovačkog predsednika Srbiji posle 16 godina.

- Drago mi je da smo čuli mnogo pozitivnih stvari, što sve predsednik Vučić i srpska vlada rade da Slovaci u Srbiji dobro žive. Čuli smo za puno projekata i investicija u koje je uloženo mnogo u Srbiji. Drago mi je da se Slovaci koji ovde žive deklarišu kao stanovnici Srbije, i što ističu da nisu diskriminisani na bilo koji način. Logično je da onda imaju pravo na različita politička opredeljenja i mišljenja koja se tiču same Srbije - kazao je slovački predsednik.

Naglasio je da je sastanak bio ispunjen velikim optimizmom, i da je predsednik Vučić pomno slušao sve, i zabeležio zahteve slovačke manjine.

- Drago mi je što je već doneo mnoge odluke i ponudio konkretnu pomoć. Istorijski trenutak našeg zajedničkog sastanka podcrtava ovaj veliki gest, i to je velika stvar koju je najavio predsednik, da će Slovaci konačno dobiti svoj Slovački dom. Mi cenimo to u Slovačkoj, i iskreno se zahvaljujemo dragi Aleksandre da si doprineo ovim velikim iznosom, 6 do 7 miliona evra, i da će srpska vlada to finansirati. To je ogromna stvar koja će imati jako veliki značaj i u budućnosti - rekao je Pelegrini.

Predsednik Vučić je, na pitanje o protestu grupe ljudi tokom posete Bačkom Petrovcu, rekao da je video kako se to predstavlja kao ratno stanje.

- Ovde vidite 34 čoveka koji protestuju. Neko bi pomislio da je 5000 ljudi. Da ponovim, 34. Ne mislim da ste vi zlonamerni, kao pojedine medijske platforme u Srbiji, oni su to predstavili kao "okruženi su policijom". A sa druge strane je bilo 309 ljudi. Ja ljude ne delim, i to ću dokazati. Njihov vođa, najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, glavni demonstrant, to je čovek koji zida hotel ovde u Bačkom Petrovcu, mi smo i njega zvali na sastanak. Lično sam hteo da čujem čime nije zadovoljan, i zvao sam ga. On je juče javio da neće da dođe na sastanak. Mislim da ste sada dobili odgovor. Ne samo gospodin Pelegrini, nego sam i ja hteo da pričam sa njim. Reč je o opozicionom odborniku dakle, nije to narod izašao iz kuća. Reč je o gospodinu Triješki, ako se ne varam. Što se tiče svega drugog, policija radi svoj posao po prvom prioritetu, zato što je nama gost predsednik slovačke države. Da znate, njih 34 se ne bi ni okupilo da dolazim ja sam, već su se osetili važno da mogu da dođu pa da pokazuju kako ih neko sprečava. A niko ih nije sprečio, već su dobili zvaničan poziv da dođu - rekao je Vučić.

Za mene je istina važnija od praznih priča, rekao je on, i dodao da je spreman za razgovor sa svima.

Pelegrini je rekao da svako ima prava da protestuje, ali da su danas rešavani veći problemi.

- Mene čeka još poseta konzula, i onda idem u susednu opštinu na sastanak sa slovačkom manjinom. I sa njima želim provesti lepo predbožićno vreme. Ne uvlačite u politička pitanja slovačko-srpske odnose. To su unutrašnja pitanja, i nemojte praviti priču da neko napada Slovake. To nisu potvrdili predstavnici slovačke zajednice. I dakle, da ponovim, hoćemo da poboljšamo život naše zajednice, i neki imaju drugačiji politički stav, ali tako je i u Slovačkoj - rekao je on.

Vučić je na pitanja o najvećim problemima slovačke manjine rekao da je Matici Slovačkoj potrebno finansiranje, da zavodu fali radnik, i da je potrebno rešiti pitanje 12 sveštenika slovačke crkve.

- Dalje, pričali smo i o muzeju naivnog slikarstva u Kovačici, zatim o vodovodu, školama... Pričali smo i o položaju Slovaka u Sremu, o položaju poljoprivrednika, muzeju vojvođanskih Slovaka, kako da na Ekspu bude predstavljena slovačka zajednica. To je paleta konkretnih pitanja sa kojima ne moramo uvek da opterećujemo sve. Velika su ulaganja potrebna, ali uložićemo novac. Svi su jedinstveno reagovali kada je u pitanju Slovačka kuća. Već u petak će Matica Slovačka dobiti finansiranje. Sve što smo mogli rešiti na licu mesta smo rešili - rekao je predsednik Srbije.

Pelegrini je rekao da su Slovaci u Srbiji zadovoljni i svi su bili zahvalni predsedniku Vučiću na obećanim investicijama i pomoći.

- Takve su bile reči Slovaka koji su mogli direktno da govore sa nama. I ovaj incident koji se uvećava u medijima je trebalo da služi nekome da pravi lošu atmosferu i da ošteti dobre odnose između Slovačke i Srbije. Slovaci se ovde u Srbiji osećaju dobro, i ako neko napravi sukob, to je zbog politike, a ne zbog nacionalnosti - rekao je on.

Vučića i Pelegrinija je ispred zgrade dočekalo lokalno rukovodstvo, na čelu sa predsednicom opštine Vierom Krstovski zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković, kao i meštani Bačkog Petrovca koji nose barjake sa zastavama Srbije i Slovačke.

Predsednici Aleksandar Vučić i Peter Pelegrini su dočekani uz pogaču i so koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji.

Program posete u Bačkom Petrovcu

Prema zvaničnom programu posete predsednik Vučića i Pelegrini održaće sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u Bačkom Petrovcu Nakon sastanka najavljeno je obraćanje predsednika Srbije i predsednika Slovačke oko 12.30 časova.

Vučić ugostio predsednika Slovačke na večeri

Podsetmo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je ugostio na večeri predsednika Slovačke Republika Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji i poručio da je uveren da će ta poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke.

"U prijatnoj i prijateljskoj uatmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Dodao je da je zahvalan Pelegriniju na otvorenom razgovoru.

Vučić je juče nakon sastanka sa Pelegrinijem rekao da je veoma zahvalan i njemu i premijeru Slovačke Robertu Ficu na "doslednoj, neskrivenoj i snažnoj podršci koju pružaju u Republici Srbiji" na evropskom putu.

