Mrdić predložio izmene zakona: Dolovac gubi ovlašćenja, odlučuje Visoki savet tužilaštva

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo je danas predsedniku Narodne skupštine nacrte izmena tužilačkih zakona, kojima se značajno menja raspodela ovlašćenja u javnotužilačkoj organizaciji.

Predviđene izmene praktično razvlašćuju Vrhovnog javnog tužioca Zagorku Dolovac, jer se deo ključnih odluka prenosi na Visoki savet tužilaštva (VST).

Upućivanje tužilaca pod kontrolom VST

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu predviđa se vraćanje instituta upućivanja javnih tužilaca iz nižih u viša tužilaštva, ali odluku o tome ubuduće donosi Visoki savet tužilaštva, a ne Vrhovni javni tužilac.

Tužilac može, uz svoju saglasnost, biti privremeno upućen u drugo tužilaštvo najduže na tri godine, a prednost će imati oni sa posebnim znanjima iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal

Izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala predviđa se da na čelu Posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu više neće biti Posebni tužilac kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac, već rukovodilac odeljenja koga postavlja glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

Na taj način ukida se dosadašnja „hibridna odredba“ i usklađuje rad posebnih odeljenja sa praksom drugih tužilaštava.

Promene u sudskoj mreži

Nacrt zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava predviđa osnivanje Četvrtog osnovnog suda i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koji će preuzeti deo nadležnosti Trećeg osnovnog suda. Novi sud biće nadležan za teritoriju opštine Novi Beograd, dok Treći osnovni sud zadržava nadležnost nad Surčinom i Zemunom.

Predviđeno je i formiranje sudske jedinice u opštini Kosjerić, u okviru Osnovnog suda u Požegi.

Mandati predsednika sudova

Izmenama Zakona o sudijama vraća se mogućnost da predsednik suda može biti biran na još jedan mandat od pet godina.

Premeštaji i imenovanja

Do početka primene zakona, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva izvršiće trajne premeštaje sudija i tužilaca, kao i imenovanja vršilaca funkcija predsednika sudova i glavnih javnih tužilaca u novoosnovanim institucijama.

Autor: Dalibor Stankov