ANA BRNABIĆ O SRAMNIM NAPADIMA NA PREDSEDNIKA SRBIJE: Zamislite da su u Francuskoj njihovog predsednika lažno optuživali za ubistvo kao Aleksandra Vučića za Sarajevo?!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odluka francuskog suda da deset osoba proglasi krivim za sajber-nasilje nad prvom damom Brižit Makron, otvorilo je poređenje Francuske i Srbije.

U Francuskoj "demokratiji" ekspresno se ide u zatvor kada se na društvenim mrežana napiše da je Brižit bila muškarac, dok je u Vučićevoj "diktaturi" dozvoljeno iznositi najgore gadosti o predsedniku i njegovoj porodici i saradnicima, dozvoljeno je pljuvati, vređati, omalovažavati, lagati...

Čak i ako u Srbiji neko bude priveden, gotovo po pravilu ekspresno se nalazi na slobodi, za šta ima da zahvali odmetnutom delu pravosuđa koje ne sudi po zakoni i pravdi, već po nalogu svojih mentora.

Sa druge strane, francuski političko-pravosudni sistem je takav da sudije i tužioce bira direktno predsednik republike na predlog ministra pravde a njihov Visoki savet, kojim predsedava ministar pravde, daje samo mišljenje koje nije obavezno.

O ovome j epričala i predsednica parlamenta Ana Brnabić tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink:

- Francuska je zemlja gde sudije i tužioce bira Predsednik Republike na predlog ministra pravde a njihov Visoki savet, kojim predsedava ministar pravde, daje samo mišljenje koje nije obavezno. Dovoljno je da na interentu kažeš da je prva dama muškarac i da odgovaraš. A zamislite da su tamo njihovog predsednika lažno optuživali za ubistvo kao AV za Sarajevo!? - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić

