ZA PREDSEDNIKA NE POSTOJI NIŠTA BITNIJE TRENUTNO: Vučić pomno prati situaciju u zavejanim opštinama

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija stabilna, ali da je situacija u zemlji u vezi sa nevremenom, ako se govori o teritoriji cele Srbije, znatno lošija u odnosu na podatke sa kojima je završena noć i da se to tiče drugih okruga - Zlatiborskog, Moravičkog i, u manjem delu, Rasinskog.

Ona je rekla da postoji veliki kvar na dalekovodu u Ivanjici, koji su radnici Elektromreže Srbije i Elektrodistribucije Srbije cele noći locirali i pronašli ga rano jutros, a trenutno je u toku njegovo otklanjanje, i istakla da je 100 odsto kvarova na dalekovodima nastalo zbog pada stabala.

Mesarović je, nakon završene sednice Gradskog štaba za vanredne situacije Loznice, kojom je predsedavala, rekla je da je ponosna što je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija stabilna.

"Na to sam posebno ponosna imajući u vidu da smo prethodnih dana uložili vanljudske napore, zaposlene u elektrodistribuciji, EMS-u, u privatnim kompanijama koje nam pomažu danoćno, rizikujući svoje živote, da se otklone kvarovi. Zaista sam ponosna na ogromne rezultate koje smo učinili prethodnih dana kako bi se svi kvarovi sanirali kada su u pitanju ova dva okruga i mogu s potpunim uveravanjem da kažem da je ovde situacija stabilna, uz naravno neka manja iskakanja koja se u pola sata-sat rešavaju na samom terenu", istakla je Mesarović.

Ona je navela da su te brojke zaista male - par stotina u oba okruga, ali je naglasila da je "svako domaćinstvo bitno za nas, pre svega za predsednika Republike Aleksandra Vučića ne postoji bitnija stvar na svetu trenutno od ove da se stabilizuje elektroenergetski sistem naše zemlje i uredno snabdevanje naših građana".

Mesarović je ocenila da problem nije nastao kao posledica bilo kakvog nereagovanja države, već da su vremenske neprilike uslovile ovakvu situaciju.

Odgovarajući na pitanje koliko je trenutno potrošača u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu bez struje, rekla je da se situacija menja iz sata u sat i da nadležni čine sve što mogu.

