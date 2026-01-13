Vučić otkrio na koga je od saradnika posebno slab, pa "pohvalio" opoziciju: Evo koga od političkih protivnika najviše voli

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u novom izdanju emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Za igricu “Ili-ili” Ognjen Amidžić je postavio nova pravila, zbog Vučića i ministra finansija, koji bi ako ne odgovore na neko pitanje morali da hvale nekoga opozicionara 30 sekundi.Vučić je dobio zadatak da navede najvećeg prevrtljivca na političkoj sceni – domaćoj i stranoj.

- Za strane ne mogu i neću da govorim jer bih time ugrozio poziciju zemlje. Ne mogu ni domaćeg da navedem…Ajde da hvalim nekoga. Bog da ih poživi, da dugo traju na političkoj sceni, odlično obavljaju posao – rekao je uz osmeh predsednik Srbije.

Kako je dodao, Dragana Đilasa voli najviše.

- Svako ima pravo na grešku. Ono što sebi oprostiš, oprosti i drugima. Nekad bih iz kože iskočio, a opet moraš da budeš uz te ljude kad je teško. Posednji put je to bila Ana, napali su je zbog REM-a, ali nisu bili u njenim cipela. Onda sam rekao da je ostave na miru. Ponekad je tako i sa Sinišom, ali to je zbog posla koji radi, jer on mora spreči rasipanje grada, tako da je logično da ga ne vole. Dođu sto puta pritužbe na njega…– naveo je Vučić upitan na koga je od saradnika slab i da bi mu i grešku oprostio.

Autor: S.M.