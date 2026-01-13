AKTUELNO

Politika

EVO KOJI NADIMAK IMA SINIŠA MALI! Ministar finansija otkrio kako su ga prozvali još u detinjstvu – Predsednik Vučić se nadovezao I NASMEJAO SVE u studiju: Njemu viču tako, a meni ped**u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Tokom odgovaranja na brojna pitanja, minister Mali je otkrio da mu je nadimak “Kika”. Kako kaže tako su ga prozvali u detinjstvu i taj nadimak se zadržao i danas.

- Jesi li imao kikice, pa zbog toga? –pitao je Ognjen.

- Ne, imao sam plavu kovrdžavu kosu, ali mi je ostao nadimak “Kika” – rekao je Mali.

- Njemu viču “Kika”, a meni ped**u – nadovezao se Vučić i nasmejao sve prisutne.

- I tako već 13 godina – nadovezao se Mali.

- Neki tamo iz nekog kluba je namestio to I sada stalno viču “Vučiću ped**u”, a ja gledam i znam tog čoveka iz kluba, on mi kolega u nekom poslu. I kažem sebi sada ću da napišem: “Taj i taj nije, ja jesam” i tako da odem na tribune. Šta da se radi – rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

