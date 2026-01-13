‘BAREM ŠEST MILIONA SRBA VERUJE U TO’ Predsednik Vučić odgovorio na jednu od najvećih TEORIJA ZAVERA u našoj zemlji – Evo da li nas državne službe PRISLUŠKUJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Nakon što je pokazao izuzetno znanje u kvizu, predsednik Srbije je uspeo da nasmeje sve prisutne, ali i razbije jednu od najvećih teorija zavera u srpskom narodu, a to je da nas država I njene službe konstantno prisluškuju.

- Ja mislim da ti znaš sve o svima nama – rekao je Ognjen, na šta se predsednik Srbije nadovezao:

- Pošto ljudi u Srbiji govore kako su svi prisluškivani… Desilo se da jedan čovek pita na koji mejl da se obrati meni, a ovaj mu odgovara, pa na bilo koji. Pošalji predsedniku poruku na bilo čiji mejl, pročitaće - nasmejao je sve Vučić.

- Znači ne prisluškuju nas, da znam šta da pričam? – pitao je Ognjen.

- Samo razmislite koliko je to smešno. Mi u službi BIA imamo malo preko 2000 zaposlenih ljudi koji imaju svoje obaveze I dužnosti, a samo mali deo ljudi u skladu sa zakonom prisluškuje određene grupe ljudi, naravno kada dobije ovlašćenje od tužilaštva. Koliko ljudi stvarno možete da prisluškujete? To se meri u desetinama ili kada je neki veći spoljni problem, onda u stotinama. Verujem da barem šest miliona Srba misli da su prisluškivani, ali moram da ih razočaram – rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić