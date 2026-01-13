DA LI ĆE SRBIJA PRIZNATI GRENLAND UKOLIKO GA AMERIKA PROGLASI SVOJOM TERITORIJOM?! Predsednik Vučić se osvrnuo na trenutnu političku situaciju u svetu, pa otkrio: Velika se tu strateška BORBA vodi i neće biti lako

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Nakon što je otkrio stvari iz privatnog života I učestvovao u kvizu znanja, predsednik Srbije je odgovorio i na politička pitanja koja su trenutno aktuelna u svetu, ali i u našoj zemlji.

- Šta će biti sa Grenlandom, hoće li biti frke oko toga? – pitao je Ognjen.

- Hoće. Za ljude koji ne znaju, prema potvrđenim rezervama negde oko 13 posto nafte, 30 posto svetskog gasa, imaju retke metale i minerale, veoma su bogati. Vi znate da Rusija po svojoj poziciji kontroliše 45 posto arktičke teritorije, a Amerika tek sa Grenlandom može da uđe u utkamicu sa 10 odsto kontrole. Velika je to borba, neće se to lako završiti. Ne mislim da može doći do sukoba, jasno je ko je nadmoćniji, ali da li će biti verbalnih sukoba, u to nema sumnje. Velika se tu strateška borba vodi i neće biti lako – objasnio je Vučić.

Ognjen je zatim predsedniku postavio jedno pitanje koje zanima sve u našoj zemlji:

- Ako Amerika anektira Grenland, hoćemo li mi to priznati ili ne? – pitao je Ognjen.

- Samo je pitanje kako bi to opravdali uzimajući u vidu našu situaciju sa Kosovom. Posebno me zanima kako će reagovati Evropska unija – rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić