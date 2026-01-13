AKTUELNO

‘SINIŠU NISAM USPEO DA PROBUDIM PRE NEKI DAN’ Predsednik Srbije otkrio koliko sati SPAVA u toku dana, pa izgrdio ministra finansija – On pokušao da se opravda, ali uzalud

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Pošto svi znaju da ima bezbroj obaveza, predsednik Srbije je dao odgovor na pitanje koje zanima mnoge, koliko tačno sati dnevno uspe da odspava.

- Predsedniče, recite iskreno, koliko spavate u toku dana?

- Ja spavam malo manje, ali to su drugi razlozi, nije u pitanju samo marljivost. Ja ne mogu da spavam posle šest ujutru, leti čak pet ujutru. Zato ih sve tako maltretiram ponekad. Sinišu nisam uspeo da probudim ni u pola devet pre neki dan – otkrio je Vučić.

- Prvi januar je bio – pokušao je da se opravda Mali.

- Zamisli čoveka koji spava u pola devet, uvek sam se pitao šta ti ljudi rade. Zvao sam ga ja u sedam, ali mi se on javio tek u pola devet – rekao je Vučić.

