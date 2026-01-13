EVO KOJE PIĆE VUČIĆ NIKADA U ŽIVOTU NIJE PROBAO! Predsednik otkrio mnoge stvari o svojim navikama, pa zastao kada su mu postavili OVO pitanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.
Predsednik Vučić je na samom kraju emisije odgovorio na niz brzih pitanja preko kojih ga možemo upoznati malo bolje.
- Kafa ili čaj? – glasilo je prvo pitanje.
- Kafu nikada nisam popio u životu. Nikada nisam zapalio ni cigaretu – rekao je Vučić.
- Jutro ili veče? – glasilo je naredno pitanje.
- Jutro – rekao je Vučić.
- Planina ili more? – pitao je Ognjen.
- Planina – rekao je Vučić.
- Knjiga ili film? – bilo je naredno pitanje.
- Knjiga – rekao je Vučić.
- Tišina ili muzika? – pitao je ognjen.
- Tišina – rekao je Vučić.
- Košarka ili šah? – bilo je naredno pitanje, a predsednik je zastao na tren.
- Oba mnogo volim, ne znam – rekao je Vučić.
- Geografija ili istorija? – pitao je Ognje.
- Oba, ne mogu jedno bez drugog – rekao je Vučić.
- Sin ili ćerka? – pitao je Ognjen.
- Imam dva sina i jednu ćerku, podjednako ih naravno vilim, ali svaki otac je nekako uvek posebno vezan za žensko dete – rekao je Vučić.
- Politika ili sport? – glasilo je naredno pitanje.
- Volim i jedno I drugo, ali politika – rekao je Vučić za kraj.
Autor: Iva Besarabić