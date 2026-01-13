AKTUELNO

KOLIKO DOBRO MINISTAR FINANSIJA BARATA MATEMATIKOM?! Pogledajte kako se Siniša Mali pokazao u kvizu znanja, na OVOM pitanju malo zastao, ali…

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Nakon predsednika Vučića koji je dao sve tačne odgovore u kvizu znanja, na red su došla i matematička pitanja za ministra finansija.

- Kad si naučio da barataš finansijama Siniša? – pitao je Ognjen.

- Matematikom u 5. Gimnaziji, bio sam prirodno-matematički smer, ali finansijama tek posle fakulteta. Bavio sam se time i u inostranstvu i u Srbiji, ali ne javnim finasijama – rekao je Mali, pa odgovorio na pitanja:

- 48x25 – glasilo je prvo pitanje.

- 1200 – tačno je odgovorio Mali.

- Koliko je 15% od 260? – glasilo je naredno pitanje.

- 39 – rekao je Mali.

Foto: TV Pink Printscreen

- 720 podeljeno sa 9 – glasalo je naredno pitanje.

- 80 – ponovo je tačno odgovorio Mali.

- Lokvanji se svakoga dana dupliraju, ako im je potrebno 48 dana da prekriju celo jezero, kog dana su prekrili tačno polovinu? – glasio je zadatak za ministra finansija na koji je on ponovo dao tačan odgovor.

- Dan pre – rekao je Mali.

Autor: Iva Besarabić

