JA UMESTO KISEONIKA, UZMEM ČOKOLADU! Sanja Marinković pokušala da odbrani Sinišu Malog od Vučića, a sve zbog OVOG SPORTSKOG TAKMIČENJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u novom izdanju emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Vučić se prisetio Sinišinog odlaska na Ajronmen trijatlon.

- Bila je neka kriza. I bili su Đorđević, Đurić i Mali i oni vode računa o izgledu, dopadaju se dama, treniraju i to je u redu do neke granice. Svi su trčali maraton u Berlinu i Đorđević i Đurić mi pošalju fotografiju, Siniša nije…Ja im napišem da se odmah vrate u Srbiju i postavim im pitanje da koliko treniraju i koliko vremena troše na to. Uključim jedno jutro Pink Đorđević u teretani, sa rukavicama... Sedam dana kasnije Đorđević daje intervju iz biblioteke – rekao je Vučić uz osmeh.

Sanja Marinković je stala u odbranu Siniše Malog, navodeći da je za žene važno da se muškarci na takvim funkcijama bave sportom, zbog dotoka kiseonika, brže ima radi mozak.

- Ja umesto kiseonika, uzmem čokoladu – naveo je Vučić.

Učestvujući u igri “Šta bi radije?” Vučić je dobio pitanje da li bi radije da se zaglavi u liftu sa Kurtijem i Ramom ili sa Plenkovićem i Milanovićem.

- Ko ti smišlja ta pitanja? – rekao je Mali.

- Rama je inteligentan, ni ovaj drugi nije neinteligentan, ali on mrzi sve što je srpsko i sa njim nema razgovora i to je suviše ozbiljna tema za večeras. Što se ove druge dvojice tiče, lagali bi oni mene, ja bih ih gledao kao da im verujem – rekao je Vučić.

Ministar Mali je morao da bira između šest maratona i dva rebalansa budžeta.

- Au gde sad pred njim…Radio bih naravno dva rebalansa budžeta, a ako treba i više – rekao je Mali. Srbija na računu trezora, kako je dodo, ima oko 310 milijardi dinara i 29 milijardi evra državnih rezervi.

Autor: S.M.