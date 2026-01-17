Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na televiziji Pink da je za osudu ono što se desilo Ani Bekuti u Čačku na dočeku Pravoslavne Nove godine, a pomenuo je i konstantnu dehumanizaciju predsednika Aleksandra Vučića.

-Jedna grupa ljudi je dala za pravo sebi da napadne ženu, majku, baku. Rekao bih da je to sled svega onoga što su blokaderi radili, bacali su jaja, kamenice, baklje, grudve. Ovde smo videli da blokaderi sprovode najgore nasilje, prema svakome koga oni ne vide da je deo blokaderske priče. Dodatno me je zabrinulo da postoji deo društva koji ovo opravdava. Mnogo bi bili glasniji da je napadnuta mačka, pas, nego žena. Napad na ženu je negde za lajk. Šta se dešava sa tim ljudima, šta se to desilo. Oni se raduju dok gađaju Anu Bekutu. Još jednom smo videli blokadersko nasilje, tobože su se okupili zato što je Čačak platio, ali im ne smeta kada Medijana, njihova opština u Nišu, dovede Anu Štajdohar. Tada nije problem što se plaća. Imali smo njihov razvojni put od jaja, kamenica, grudvi. To je njihova politika - rekao je Vučević.

Vučević je pomenuo i svakodnevnu dehumanizaciju predsednika Vučevića.

-Imate dehumanizaciju Vučića, on nije čovek, brat mu je kriminalac, stariji sin kriminalac, mlađi sin ne postoji. On ne zaslužuje poštovanje građana. Ta dehumanizacija ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju. To je poziv ljudima da kada se sprovede nasilje to ne bude loše. Je l'ste nekad čuli da se protiv nekog vodi ovoliko napada kao na Aleksandra Vučića? Osam godina kontinuirane kampanje napada. Nije ovo napad samo na njega, rušeći Vučića oni dehumanizaciju srpsku državu. Ako mi kao društvo dozvolimo da je normalno ovo što je neko dozvoli Ani Bekuti i Aleksandru Vučiću mi gubimo društvo gde je normalno različito misliti i govoriti - rekao je Vučević.

Vučević je izjavio da će verovatno tužilac reći da napad ledenicama i grudvama, nije krivično delo.

-Sve su dozvoljavali, kad su gađali jajima rekli su da nije strašno, petarde nisu strašne, kad su hteli da nas zapale malo su tu nešto pokrenuli. Ko pruži otpor blokaderima, dobije višemesečni pritvor, kada oni vrše nasilje vrlo brzo su na slobodi ili im se ništa ne dešava. Dok neko zaista ne nastrada, pa ćemo onda reći kako nam se to desilo. Svako iz moralnih razoga i čojstva mora da kaže da ovo nije normalno . rekao je Vučević.

Blokaderi su nedorasli, bez programa i cilja

Blokaderi su nedorasli, rekao je Vučević, bez programa i cilja, jedino znaju da sprovode nasilje.

-Sve te prevare, da se deca leče SMS porukama, dobro je da je predsednik pokazao grafikone. Svi smo izbombardovani time da se deca leče SMS. To imate i u skandinavskim zemljama. Srbija je višestruko povećala lečenje dece od retkih bolesti. Oni vrše najgoru propagandu. Videli ste da je neki njihov bloker objavio da je vlast prodala Sorošu srpske mlekare, da sada uvozimo poljsko mleko. Zaboravljaju da su sve mlekare prodate za vreme DS. Nema Vučića nigde tada, ni SNS. U tom trenutku SNS ne postoji kao stranka. Oni su prodali NIS - izjavio je Vučević.

Hrvatska sebe vidi kao dominantnu državu

Vučević je prokomentarisao i mešanje Hrvatske u događaje u Srbiji.

-Što se tiče napada na SPC, to je višekovni napad. Ono što ste videli u NDH, danas imate u Hrvatskoj, pokušavaju da izmisle neku Hrvatsku pravoslavnu crkvu. To vidim i u BiH. Na Kosovu će biti pokušaji da kažu da Arhangeli, Banjska, nisu srpski pravoslavni manastiri i da su to albanski spomenici. Neverovatno je da nema reakcije ni iz našeg društva. U tome učestvuju i neke strukture iz pravoslavne zajednice, ne srpske, nego globalno. Što se tiče mešanja Hrvatske, oni sebe vide kao dominantnu državu, da oni treba da se pitaju ko, kako i koliko brzo može da napreduje u ulasku u EU. A prave vojni savez. Pogledajte jednu drugu republiku s prostora bivše Jugoslavije koja ne sme ništa da kaže, jer se plaše da joj blokirati evropski put. Neverovatno je da su se neke države toliko uplašile od komšija. Ponosan sam što Srbija uzdignute glave i pružene ruke želi sa svima da sarađuje, ali neda svoj suverenitet. Kada imamo mir, mi razvijamo Srbiju - naveo je Vučević.

Autor: Jovana Nerić