MRDIĆ OTKRIVA KAFANSKU PRAVDU: Bojović potpisuje milionske anexe, a Nenadić ga ne hapsi jer su drugari iz kafane!

Narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, dr Uglješa Mrdić, nastavlja da iznosi šokantne detalje o radu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) i njegovog prvog čoveka Mladena Nenadića. Ovoga puta, Mrdić ukazuje na sumnjivu zaštitu koju uživa Nebojša Bojović, predsednik Skupštine akcionara kompanije "Infrastrukture železnice Srbije".

Mrdić podseća da je Bojović, kao najbliži saradnik rektora Đokića, još 2020. godine bio taj koji je u ime kompanije pozdravljao predsednika Srbije prilikom obilaska radova na brzoj pruzi, pozicionirajući se iznad generalnog direktora.

Anexi prolaze, ali Bojović ne odgovara

Prema tvrdnjama Mrdića, Bojovićeva uloga u "Infrastrukturi" je ključna kada je reč o sumnjivim ugovorima. "Bojović usvoji anexe ugovora, potpiše odluke i ti anexi bez promene reči budu usvojeni na Vladi. Međutim, dok Nenadić privodi ministre, Bojovića niko ne dira", ističe Mrdić.

Razlog za ovakvo postupanje tužilaštva je, prema Mrdićevim rečima, više nego skandalozan. "Bojović je drug Mladena Nenadića iz kafane, a to je u Srbiji izgleda dovoljno da za Tužilaštvo za organizovani kriminal niste odgovorni", jasan je poslanik SNS-a.

Nenadić vrši opstrukciju pravde?

Mrdić optužuje tužioca Nenadića da upravo on vrši najveću opstrukciju u predmetima koji bi trebalo da ispitaju poslovanje "Infrastrukture". On navodi da se TOK često žali na rad drugih državnih organa, dok istovremeno njihov šef štiti svoje "kafanske prijatelje".

"Prvo neka se žale na Nenadića koji vrši najveću opstrukciju u njihovim predmetima", poručio je dr Uglješa Mrdić, zaključujući da selektivna pravda koju sprovodi Nenadić urušava poverenje u pravosudni sistem.

Autor: Dalibor Stankov