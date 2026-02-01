AKTUELNO

Politika

DINKO JE ŽALOSTAN ŠTO JE VOJVODINA U SRBIJI! Lider SNS Vučević postavio Gruhonjića na mesto: Njegovi napadi na Vučića napadi su na ustavni poredak!

Izvor: Pink.rs

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević postavio je Dinka Gruhonjića na mesto reagujući na njegove izjave date Slobodnoj Bosni da će država zube slomiti u Novom Sadu, gde će se kako je Gruhonjić rekao "obračunati sa srpskim kleronacionalizmom".

-Dinko Gruhonjić je ponosan što nosi "divno ime Dinka Šakića". Dinko Gruhonjić je za jednostrano proglašenu "nezavisnost Kosova" rekao da je reč o "istorijskoj pravdi". Dinko Gruhonjić je žalostan što se Vojvodina nalazi u Srbiji. Njegovi napadi na predsednika Aleksandra Vučića, napadi su blokadera na ustavni poredak, na srpsko pravo da imamo svoju državu, na našu nezavisnost. I svako ko sebe smatra Srbinom, a blokader je, treba dobro da se zapita - kako je završio u pokretu koji vodi jedan Dinko Gruhonjić? I za sprovođenje čijih ideja se zapravo bori?- napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: D.Bošković

