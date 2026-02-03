Propala još jedna laž blokadera: Tvrdili da Mrdićevi zakoni neće proći - Vučić ih potpisao

AKTUELNO

Blokaderi su danima tvrdili i pokušali da obmanu javnost kako izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić neće proći.

Međutim, i to je im je palo u vodu, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaze o proglašenju seta pravosudnih zakona.

Na društvenim mrežama sada svi ukazuju na blokaderske laži.

"Ovi što su imali pouzdanu informaciju da će Mrdićevi zakoni biti povučeni iz Skupštine, a onda i da Vučić neće iste potpisati... su isti oni koji tvrde da je država pohapsila ljude zbog droga, ali da država nije znala da ih hapsi već je državi koja to ne zna naredio strani faktor a država kad joj je to naređeno i dalje nije znala da će ona pohapsiti te ljude. I to je blokaderska priča", navedeno je.

