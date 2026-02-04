Mićin: Zašto bi izgradnja crkve na Limanu bila problem,treba da neguje kulturu sećanja

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da ne razume zašto bi izgradnja crkve u novosadskom naselju Liman bila problem jer, kako je ukazao, crkva treba da neguje kulturu sećanja i bude posvećena žrtvama racije.

Mićin je istakao da nijedna suštinska primedba građana ni opozicije nije podneta na Predlog plana generalne regulacije rekreativnog područja "Štrand-Kabel", koji bi omogućio izgradnju crkve u naselju Liman, a koji je na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Grada Novog Sada.

„Crkva treba da neguje kulturu sećanja i ima istorijski značaj, dok bi prostor ispred bio namenjen dečjoj igri, uz očuvanje zelenih površina“, rekao je Mićin na konferenciji za novinare pred početak sednice Skupštine Novog Sada.

Mićin je naveo da će crkva na Limanu biti izgrađena na prostoru od dva hektara, od čega je 900 kvadrata sama crkva i dodao da opozicioni odbornici nisu izneli konkretne razloge zašto se protive izgradnji.

"Liman ima 30.000 stanovnika, njih oko sto protestuje. Ja poštujem i njihovo mišljenje, ali videćemo kako će odbornici glasati“, rekao je Mićin, osvrćući se na protest grupe građana koji su se okupili ispred zgrade Skupštine Novog Sada pred današnju sednicu, a koji se protive usvajanju Plana generalne regulacije kojima bi se omogućila izgradnja crkve na Limanu.

Gradonačelnik je naveo da će se na sednici razmatrati i plan za novu fabriku vode, zbog povećanja broja stanovnika i prevaziđenih kapaciteta postojećeg sistema kao i da je pedloženo da objekat, koji je sada u vlasništvu Republike, bude prenet u vlasništvo Grada.

„Otvorena su i pitanja gradske deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojačanog inspekcijskog nadzora nelegalnih priključaka“, dodao je Mićin.

Mićin je rekao i da je tačka koja se odnosi na objekat u Dunavskoj 24 povučena i da za sada neće biti formirana ambulanta na toj lokaciji, sa čime se slažu i odbornici opozicije.