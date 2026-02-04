Ministar Glišić obišao radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u opštini Kosjerić

Ministar za javna ulaganja u Vladi Srbije Darko Glišić obišao je danas radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u opštini Kosjerić, započete krajem prošle godine, za koje je Vlada izdvojila 96 miliona dinara, a koji će, kako je istakao, rešiti problem vodosnabdevanja oko 1.000 stanovnika gradskog dela ove opštine.

„Vodovodna mreža stara između 60 i 65 godina dovoljno govori o tome da je taj dotrajali sistem stvarao velike probleme stanovnicima Kosjerića. Ovom investicijom mi želimo da otklonimo taj problem i da ta 33 sekundna litra vode koja krenu iz ove fabrike ka Kosjeriću i stignu. Time će se smanjiti finansijski gubici same fabrike i da u ovoj prvoj fazi za oko 1.000 korisnika na oko 400 priključaka koji su obuhvaćeni ovim projektom omogućimo normalno vodosnabdevanje za predstojeće leto”, rekao je ministar.

Radovi na ovom projektu će obuhvatiti 16 ulica u samom Kosjeriću, a prema rečima ministra, usled jakog mraza koji je pomerio dinamiku radova, njihov kraj se očekuje tokom juna meseca.

„Ovde nije problem u fabrici vode. Ona može da proizvede 70 sekundnih litara pijaće vode, što je dovoljno za Kosjerić i okolinu. Problem je mreža. Videli smo da se voda gubi kako izađe iz fabrike, a možete misliti kada se spusti do mreže koliko se te vode izgubi. Bilo je to spremno i pre 15 i 20 godina da se time neko bavi, ali se niko nije pozabavio time”, rekao je ministar.

Rekonstrukcija vodovodne mreže nije jedina investicija u opštini Kosjerić čija je realizacija u toku.

„Ovo je druga velika investicija u Koseriću, prva je škola, koje je vredna 540 miliona dinara, a koja će stvoriti bolje uslove kako za đake tako i za profesore, ali i roditelje, sve one koji svoju decu dovode u tu školu”, kazao je Glišić.

On je istakao da je u razgovoru sa radnicima vodovoda u Kosjeriću saznao da je vodovod bio spreman za rekonstrukciju još pre dve decenije, te je postavio pitanje „onima koji su zlonamerni da li su tada naše pare bile u stvari privatne pare onih koji su tada bili na vlasti”.



„Sada su naše pare narodne pare, državne pare, i država će uvek da ih vraća kroz investicije kao što su ove u Kosjeriću i vodiće računa da svaki dinar koji građani uplate državi im se vrati kroz neku stvar od koje će imati konkretnu korist, u ovom slučaju imaće vodu", zaključio je ministar Glišić.

Žarko Đokić, predsednik opštine Kosjerić, istakao je da je ovim radovima obuhvaćena vodovodna mreža u dužini od četiri kilometra, čija zamena će omogućiti dalje širenje vodovodne mreže.

„Vode na postrojenju ima dovoljno, ali imamo gubitak od 50 odsto zbog dotrajalih cevi. Ovom investicijom ćemo taj problem rešiti”, kazao je Đokić.



On je dodao da i Kosjerić, ali pre svega njegova sela tokom letnjih meseci, kao i mnoga naselja po Srbiji, imaju problem sa nedostatkom vode usled visokih vrućina zbog koji presušu seoski bunari.

„Mi uvek meštanima koji imaju dosta stoke i koji se bave poljoprivredom šaljemo cisternu komunalnog preduzeća kako bi napunili svoje sudove i bazene, ukoliko ih imaju, da premoste taj sušni period. Rešavaćemo i taj problem. Opština može toliko da izađe u susret svojim građanima i to im ne naplaćuje niti će ikada naplaćivati”, zaključio je Đokić.

Autor: S.M.