UGLJEŠA MRDIĆ: Đokićev prorektor i Nenadićev drug iz kafane, najodgovorniji za nadstrešnicu...

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS, dr Uglješa Mrdić, obratio se saopštenjem u kojem kaže da je Đokićev prorektor i Nenadićev drug iz kafane, najodgovorniji za nadstrešnicu! Nebojša Bojović, usvojio 2016. godine tekst komercijalnog ugovora za prugu Beograd-Budimpešta i uputio ga na Vladu koja je isti, bez ikakve promene usvojila.

Uzbunjivači iz kompanije Infastruktura železnica Srbije dostavili su mi Odluku Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura Železnica Srbije broj 5/2016-71/28 koja je doneta 31. oktobra 2016. godine a koju je potpisao predsednik ovog organa Nebojša Bojović, Đokićev prorektor i drug tužioca organizovanog kriminala Mladena Nenadića.

U Odluci, između ostalog piše:



”USVAJA SE TEKST KOMERCIJALNOG UGOVORA o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko – srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, koji će zaključiti Vlada Republike Srbije, Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infastrukturom “Infrastruktura železnica Srbije”, Beograd i Joint venture of China Railway International Co. Ltd & China Communications Construction Company Ltd ”.Tekst Komercijalnog ugovora koji je utvrdio Bojović, bez ijedne izmene, usvojen na sednici Vlade Srbije, što se kasnije događalo sa svim aneksima ovog ugovora. Kao što moćemo da vidimo iz Bojovićeve odluke on je obavezao Vladu i preduzeće na čijem čelu je bio da potpiše ovaj ugovor.

Dakle, jasno je je Komercijalni ugovor o izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta kao i svaki od četiri aneksa koji su sastavni deo ovog Ugovora:

1. Usvajala Skupština akcionara Infrastrukture železnice Srbije i slala ga Vladi Srbije koja je usvajala tekst Ugovora i sva četiri aneksa, u istom obliku, bez ikakve promene;

2. Komercijalni ugovor i sva četiri aneksa nastala su na sednici Skupštine akcionara Infrastrukture, koji je prvi organ države, koji je utvrđivao tekst koji je potom kao takav, bez izmena, usvajan na sednici Vlade Srbije;

3. Sve ove odluke potpisao je lično Nebojša Bojović, predsednik Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnica Srbije i one su objavljivanje u ”Službenom glasniku Žekeznica Srbije” čime su dobile zvaničan i službeni karakter.



Zato postavljam pitanje tužiocu organizovanog kriminala Mladenu Nenadiću:

- Da li je dovoljno što je Nebojša Bojović vaš drug iz kafane da sakrijete sve ove dokaze i oslobodite ga bilo kakve odgovornosti u istragama koje TOK vodi?

- Da li je oslobođen bilo kakve odgovornosti jer je Bojović blokader i najbliži saradnik još jednog vašeg druga iz kafane rektora Vladana Đokića.



