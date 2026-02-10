HISTERIJA ZBOG INDEKS SENDVIČA: Lider SNS Vučević za TV Pink o PRAVOM LICU blokadera: Tako bi se ponašali da su na vlasti, spremni su da radnici ostanu bez posla!

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević otkrio je, gostujući u "Novom jutru" na televiziji Pink, kako je došlo do ideje da sa predsednikom Vučićem pojede čuveni novosadski "indeks", što je izazvalo totalno pomračenje svesti u redovima opozicije.

TOTALNO POMRAČENJE: Žele da kenseluju slobodne građane!

Vučević je objasnio da je obrok bio spontan i autentičan, ali da je reakcija "hejtera" pokazala njihove opasne namere.

"Aleksandar i ja smo se dogovorili da klopamo nešto autentično novosadski. Oni zaista veruju da mogu da spreče nekog da se kreće zato što su oni nas negde kenselovali. Poruka njihove histerije je jasna: oni bi se tako odnosili prema svakome ko nije za njih!" – istakao je Vučević.

On je upozorio da su blokaderi spremni na najgore poteze protiv sopstvenog naroda:

Uništavanje privatnika: Pokrenuli su kampanju protiv vlasnika lokala, ne mareći što radnici mogu ostati bez hleba.

Čist fašizam: "To je nepatvoreni fašizam, predstavljen kao esencija demokratije. Spremni su da zatvore škole, hotele i butike!"

Sloboda bez straha: Vučević je poručio da će nastaviti da se kreću svuda kao slobodni građani.

LICEMERJE DO PLAFONA: Politički lešinari napadaju i doručak!

Podsećajući na tragedije u svetu i Novom Sadu, Vučević je brutalno raskrinkao dvostruke aršine opozicionih jurišnika.

"Imali ste nesreće u Portugalu i Španiji, pa niko nije tražio da se unište te države. U Novom Sadu smo imali Kontrast i Laundž, niko im nije rekao da su im krvave ruke, a oni su 35 dana nakon užasa u Kontrastu pravili koncerte! Sada im smeta doručak," rekao je on i dodao:

"Pozivam sve slobodoumne ljude – idite gde želite, nemojte se plašiti bitangi i kukavica!"

Autor: Dalibor Stankov