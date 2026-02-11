'Ima puno sujete, puno kompleksa' Proglasovac Popović opleo po blokaderima - voditeljka zanemela (VIDEO)

Jedan od osnivača Proglasa Petar Popović i novinar u penziji, opleo je po blokaderima prilikom gostovanja u jutranjem programu na tajkunskoj televiziji "Nova".

Naime, voditeljka Šolakove televozije upitala je Popovića da prokomentariše svoj osećaj nakon što je i Proglas, doveden u pitanje od strane tzv. blokadera.

- Osećam se tužno. Kažite jedan argument, jedan argument i ja ću kazati studenti su u pravu po tom pitanju. Proglas je rekao da neće učestvovati, da neće nikoga kandidovati. Postavite pitanje jednoga dana, kad izađe ta studentska lista da li je i koliko naših članova pozvano da učesvuje na studentskoj listi. Pitajte te koji sastavljaju tu listu. Ne znam koliko ih je pozvano, ali znam da nijedan neće biti - izjavio je Popović.

Zatim je proglasovac Petar Popović poručio da su tzv. studenti puni sebe i da samo govore "ja pa ja", istakavši da su ni manje, ni više nego sujetni kompleksaši.

- Znate ima puno sujete, puno kompleksa, puno privatnih verovanja da ste veći nego što jeste - zaključio je on.

Podsetimo, prošlo je skoro godinu dana od kada je na profilma "studenata u blokadi" na društvenim mrežama ispostavljen zahtev za održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Od tada se u državi i u svetu dogodilo mnogo toga, predsednik Srbije Aleksandr Vučić najavio je da će se parlamentarni, a možda i predsednički izbori održati ove godine, a i sama tzv. "studentska lista" doživela je mnogobrojne transformacije pretvorivši se u listu "druge lige bivšeg režima", u kojoj već duže vremena bukti rat za prevlast.

Autor: Iva Besarabić