BLOKADERI UDARILI PO POLJOPRIVREDNICIMA KOJI BLOKIRAJU PUTEVE: Krenuo žestok međusobni rat

Blokaderi su žestoko udarili po poljoprivrednicima koji blokiraju puteve najoštiji ih kritikujući zbog, kao ističu, suludih zahteva!

Kao što smo videli porede ih sa Severnom Korejom, kažu da bi ispunjavanje njihovih zahteva prouzrokovalo da nikakve poljoprivredne i prehrambene proizvode mi ne možemo da izvozimo na evropsko tržiste i da bi uništili Srbiju.

Međutim, da sukob među blokaderima bukti i da ne prestaje, pokazuje i novi kometrar koji je podelio, ripostovao, Goran Ješić, ideolog blokadera, o poljoprivrednicima koji blokiraju puteve.

Autor: Pink.rs