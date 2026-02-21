MARINIKI JE POTREBNO DA SE VALJA U BLATU, NE MOŽETE SVAKI DAN DA ODGOVARATE NA LAŽI: Lider SNS Vučević postavio Tepićevu na mesto: Sve će se dokazati

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na sramne optužbe Marinike Tepić na račun njegove dece ističući da je to još jedna u nizu njenih laži, da je nedopustiv napad na nečiju decu, kao i da je sve proverljivo.

-Namerno nisam hteo da odgovaram. Ne zato što je ona dokazala nešto spektakularno, pa sam ja zanemeo. Neću da ulazim svakodnevno sa njom u polemiku. To je nešto što je njoj potrebno, da se valja u blatu. Da se bori u blokaderskim redovina pred izbore jer studenti i blokaderi hoće da ih izbace sve sa liste. To su njihovi unutrašnji procesi. Ono što hoću da kažem, ostaće zapisano, videćete svi kad se pokrene postupak, to će biti još jedna u nizu laži Marinike Tepić. Ružno je što napada nečiju decu. Ja ne znam ni koliko ona ima dece, niti šta rade, neka su živi i zdravi, nikada to ne bih radio. Apsolutno je sve slagala u vezi moje dece. Osim da su bili na Evropskom prvenstvu. Niti su odlazili sa mnom niti su dolazili sa mnom niti su koristili bilo koji državni resurs. Ne možete svaki dan da odgovarate na bljuvotine, laži, klevete. Samo bi se onda bavili njihovim lažima, oni su već doneli presudu, odredili su i broj godina u zatvoru ako i dobijemo zatvor, a ne smrtnu kaznu. Da ne dužim, dostupa sam svim državnim organima, sve je proverljivo. Spreman sam da odgovaram, dajem dokaze, iskaze. Na kraju će, videćete, Marinika bežati od ove teme. Kao što beži od Telekoma, Jovanjice, Morovića, i svih stvari koje plasirala praveći od toga igrokaz i pompu, a kada se dokaže kao neistina okrene se na neku drugu stranu. Za osudu je napad na nečiju decu i objavljivanje fotografija maloletnog deteta. To bi svi trebali da osude. To se ne radi. Njima je sve dozvoljeno, a mi trebamo da imamo snage i strpljenja da se izborimo sa tim . rekao je Vučević.

Vučević je iistakao i da je tragikomično sve što smo slučali i juče, ali i prethodnih dana, a odnosi se na promenu vlasništva u Novoj S i N1, da napadaju predsednika Vučića.

-Napadaju Vučića što je Šolak uzeo nestvarno mnogo za svoj deo koji je prodao. Taj koji je zaradio huška svoje novinare i urednike da napadaju Vučića da je zaradio te pare. Ako oni imaju neki drugi predlog treba da se obrate Šolaku koji je zaradio ekstra pare nad njima. A ne Vučiću koji je niti prodavao niti kupovao niti može na to da utiče. Da možemo da utičemo sigurno bi to bilo drugačije nego što je u tim medijskim kućama. Oni imaju svoju politiku već više godina i vode medijsku propagandu i aktivizam. Njihove pritužbe moraju biti upućene Šolaku koji je ponavljam uzeo velike, velike pare - naveo je Vučević.

Autor: S.M.