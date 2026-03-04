Dolovac na svoju ruku upućivala tužioce koje bi opet da favorizuje i za izbor u JTOK i JTRZ: Negodovaće oni koji ostaju bez duplih plata !

U petak 6. marta, Visoki savet tužilaštva (VST) treba da odluči da li će i koji javni tužioci nakon 11. marta biti ponovo upućeni na tri godine u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) i Javno tužilaštvo za ratne zločine (JTRZ) u kojima će primati duplo veće plate u odnosu na kolege u drugim tužilaštvima u Srbiji koji imaju duplo više posla, a naročito u višim tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu.

Odluka o upućivanju je prošlog meseca početkom primene izmena Zakona o javnom tužilaštvu prešla u nadležnost VST, dok je prethodne tri godine o tome isključivo, po diskrecionim merilima poslušnosti i lojalnosti odlučivala vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Kako nam ukazuje dobro obavešteni izvor iz pravosuđa, Dolovac sada pokušava uz pomoć pojedinih medija i svojih poslušnika da stvori lažnu sliku u javnosti o katastrofi koja će nastati ako tužioci koje je ona uputila u specijalizovana tužilaštva, posebno u JTOK, ne nastave tamo sa radom kroz upućivanje ili kroz izbor.

"Oni na svim svojim medijskim glasilima i na društvenim mrežama vode kampanju favorizujući izabranike Dolovac - tobož' jer su nezamenljivi, bilo u istragama, bilo na suđenjima koja su u toku", skreće pažnju naš izvor i upozorava na zamku koja se iza toga krije.

Prema njegovim rečima, cilj cele ove medijsko-pravosudne hajke jeste da se spreči pravično upućivanje, ali i odlučivanje o izboru javnih tužilaca u JTOK, sve kako bi Dolovac i dalje zadržavala svoju moć i uticaj na predmete.

Naime, kako ističe naš izvor, istovremeno se u delu javnosti forsira priča o hitnosti izbora u JTOK tužilaca i to upravo onih koji su već favorizovani kroz odluke Dolovac o upućivanju, a koje je donosila bez jasnih i vidljivih merila.

Takođe izvor napominje da je na konkursu za izbor u JTOK prijavljeno 35 javnih tužilaca i podseća da je više članova VST na prethodnim sednicama ukazivalo da se izbor ne može i ne sme sprovesti na brzinu i uz favorizovanje već upućenih tužilaca.

U ovu kampanju favorizacije "poslušnika" vrhovne tužiteljke uključili su se i sami upućeni tužioci u JTOK, performansima na stepeništu zgrade JTOK, dok šef tog tužilaštva Mladen Nenadić još i agituje po pravnim tribinama...

Podsetimo, JTOK, koje čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla diskrecionom odlukom uputila Dolovac, pre nešto više od mesec dana je licemerno počelo da se žali što će (možda) ostati bez 11 upućenih tužilaca.

Od tih 11 čak 6 tužilaca je upućeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje takođe u ovom trenutku ima 25 tužilaca manje od broja sistematizovanog odlukom Visokog saveta tužilaštva, a koje je pre dve godine nakon ukidanja odredbi o upućivanju i samo bilo ostalo bez čak upućenih 29 tužilaca i radilo sa 30% kapaciteta.

Međutim, izmenjeni tužilački zakoni, odlučivanje o upućivanju stavili u nadležnost kolegijalnog organa - Visokog saveta tužilaštva, koji čini 11 članova, među kojima je i Dolovac po funkciji i koji odluke donosi isključivo dvotrećinskom većinom od 8 glasova.

Podsetimo, odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine bile su ukinute zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Saveta u protekle dve i po godine.

U tom smislu zakon sada propisuje da javni tužilac može iz opravdanih razloga i uz svoju pisanu saglasnost biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog, neposredno višeg ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, kao i da može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.

Takođe, javni tužilac višeg ili apelacionog javnog tužilaštva može, uz svoju pismenu saglasnost, biti privremeno upućen u javno tužilaštvo posebne nadležnosti (JTOK i JTRZ).

Tužilac koji se upućuje u neposredno više javno tužilaštvo ili u tužilaštvo posebne nadležnosti mora da ispunjava zakonom predviđene uslove za izbor u javno tužilaštvo u koje se upućuje.

Odluku o upućivanju Savet donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši, a rešenje Saveta mora da bude obrazloženo.

Na sednici koja će se održati u petak, pored odluka o upućivanju u JTOK i JTRZ, na dnevnom redu posle njih VST je nakavio i da treba da se donesu odluke o upućivanju javnih tužilaca u viša javna tužilaštva u Beogradu, Smederevu i Prokuplju, kao i u drugo i treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.