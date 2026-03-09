Premijer Macut obišao Prvi partizan i Valjaonicu bakra: Značaj za zapošljavanje i namensku industriju

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, u okviru posete Zlatiborskom okrugu, obišao je fabriku Prvi partizan u Užicu i Valjaonicu bakra u Sevojnu nakon čega je poručio da su te dve fabrike primeri dobro integrisanih proizvodnji koje imaju veliki značaj u zapošljavanju, ali i za državnu namensku industriju.

Nakon sastanka sa rukovodstvom u fabrici Prvi partizan gde je upoznat sa proizvodnim programom i sa poslovanjem, Macut je obišao proizvodne pogone gde je imao priliku da vidi sam način proizvodnje i pakovanja municije.

Tokom obilaska Valjaonice bakra u Sevojnu, premijer je istakao da su i Prvi partizan i Valjaonica bakra dva primera dobro integrisanih fabrika koje upošljavaju veliki broj ljudi, a takođe imaju veliki značaj za državu, pre svega, u namenskoj industriji koja je usmerena za potrebe Srbije, ali i za izvoz.

"Imao sam zadovoljstvo da čujem impresivne brojeve koji kreću negde u pedesetim godinama prošlog veka, kada je velikim radnim akcijama i mobilnošću ljudi napravljen ovaj gigant koji ima ogroman potencijal sa izvoznim rezultatima od 250 miliona evra, sa velikim ambicijama u narednom periodu, ali i sa jako pametnom strategijom ulaganja i u energetsku samoodrživost", rekao je Macut.

Valjaonica bakra jedan je od naših vodećih izvoznika. Fokus se stavlja na preradu bakra i legura bakra za globalno tržište. Kao gigant u svom poslovanju daje značajan doprinos i lokalnoj samoupravi i državi.

"Ovo je dobar primer jednog integrisanog pristupa i u očuvanju broja ljudi i proizvodnog portfolija, saradnje u lokalu, jer svi proizvodi koji izlaze odavde su praktično proizvodi u Srbiji koji daju najveći doprinos BDP-u, samim tim što sve što je proizvedeno ovde se izveze, najveći procenat, oko 90 odsto se izvozi, što je izuzetno dobar pokazatelj", rekao je Macut.

Kako je dodao, giganti poput Valjaonice bakra moraju da opstanu u Srbiji.

"Mi smo zemlja koja je tradicionalno vezana za tešku, odnosno, prerađivačku industriju i ovo je nešto što daje perspektive ljudima koji žive u zemlji i u okruženju, na mestu gde su fabrike prisutne i gde upošljavaju veliki broj ljudi. Ovaj čitav koncept je veoma dobar, velika je površina, ima prostora za razvoj, mislim da ćete i sa lokalnom samoupravom imati dobru saradnju i da ćete nastaviti da sarađujete i dalje", rekao je Macut.

Premijer je istakao da smatra da je Sevojno jedna od najreprezentativnijih opština u Zlatiborskom okrugu u razvojnom smislu.

Kao jedan od važnih segmenata dobrog poslovanja giganta istakao je i brigu o zaposlenima, smatrajući i to jednim od preduslova za impresivne dohotke koje fabrika ostvaruje.

"Mi smo tu za saradnju u svakom pogledu. Očekujemo da ćete voditi računa o ljudima koji ovde rade, ali i o proizvodnji, odnosno, proizvodnim planovima za sledećih pretpostavljam deset godina. Mislim da imate dobru viziju za sledeću deceniju", rekao je Macut.

Autor: Iva Besarabić