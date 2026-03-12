AKTUELNO

NIKO NIJE PODNEO POLITIČKU ODGOVORNOST, NIKO NIJE DAO OSTAVKU! Vučević o ubistvu Đinđića: Pravljeno je zlo, pumpali su protiv njega, minimizirali prethodne napade

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da niko nije politički odgovarao za ubistvo premijera Zorana Đinđića, da je postojala nulta odgovornost.

Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo premijera Đinđića. Niko nije izašao i rekao kako kriminalci da budu jači od države. Niko nije dao ostavku. Ni promil odgovornosti. Mi smo pokazali drugi odnos prema građanima. To je ogromna razlika. Niko ko je bio zadužen za bezbednost premijera nije odgovarao. On je bio premijer, legitimno izabran, ubijen vršeći taj posao. Tada je bilo minimiziran pokušaj prethodnih napada na njega. A pravljeno je da je on zlo i da je prirodno da se loše njemu nešto desi. Oni koji su pumpali to, nigde ih nema. To su vladari iz senke zla koji hoće da vladaju bez volje građana. Oni kradu legitimitet - rekao je Vučević.
'DOBRO RAZMISLITE KOME DAJETE GLAS 29. MARTA, NEMA POPRAVNOG!' Važna poruka lidera SNS Vučevića: Građani su videli, tu nema studenata!

Autor: A.A.

