Kokanović u Ljubljani: Duboko verujem koliko je važno da negujemo srpski jezik i pripadnost našem narodu

U prostorijama Ambasade Republike Srbije u Sloveniji u Ljubljani uručio sam nastavnicama Srpske dopunske škole donaciju knjiga namenjenih deci koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku, izjavio je direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović.

- Za našu decu u dijaspori knjiga nije samo poklon – ona je veza sa jezikom, kulturom i identitetom - objavio je Kokanović i dodao:

Kao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, ali i kao neko ko dolazi iz dijaspore, duboko verujem koliko je važno da negujemo srpski jezik i pripadnost našem narodu, gde god da živimo.

- Upravo zato ćemo nastaviti da podržavamo odeljenja Srpske dopunske škole u rasejanju i rad svih onih koji našoj deci prenose znanje, tradiciju i ljubav prema otadžbini - zaključio je on.

