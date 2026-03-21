AKTUELNO

Politika

Đedović: Očekujemo finalizaciju razgovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom

Izvor: b92

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su razgovori u petak sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovom bili produktivni i da očekuje finalizaciju razgovara o gasnom aranžmanu sa Rusijom.

"Moramo da budemo svesni da imamo najbolje uslove za isporuku gasa iz Rusije. Očekujemo da se razgovori o gasnom aranžmanu finalizuju. Predsednik Vučić je najavio i mogućnost razgovora sa predsednikom Putinom, tako da je nama važno da mi čuvamo naše dobre odnose sa Ruskom Federacijom", rekla je Đedović Handanović za Pink.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u petak da će novi aneks ugovor za snabdevanje ruskim gasom verovatno biti postignut 26. ili 27. marta i potpisan na šest meseci.

Ugovor o gasnom aranžmanu ističe 31. marta, a Bajatović kaže da će novi važiti od 1. aprila do 1. oktobra.

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u petak u Beogradu sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovim, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji i ključnim pitanjima od strateškog značaja za energetsku i ekonomsku stabilnost Srbije.

Ruski minstar se juče sastao i sa ministrom bez portfelja zaduženim za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenadom Popovićem.

Autor: D.Bošković

