ANA BRNABIĆ UĆUTKALA PICULU: Kuka više nego sami blokaderi, to je znak ozbiljne frustracije zbog izgubljene investicije

Nešto mi se javljalo da se Toninu neće svideti rezultati lokalnih izbora u Srbiji, kaže Ana Brnabić.

- I zbog toga mi je baš veoma žao... Ali da kuka više nego sami blokaderi - e, to je već znak ozbiljne frustracije zbog izgubljene investicije. A investiralo se - nije da nije. Ipak, jedno je da Picula ima svoje favorite, a sasvim druga stvar je da širi dezinformacije (da budem politički korektna) o nasilju. Nasilje su "prakticirali" njegovi blokaderi. Neki čak i potezali pištolj na neistomišljenike. Drugi upadali ljudima po kućama. Treći maltretirali ljude u kol centrima. Uobičajeno njih 10 ili više tukli svakog ko im se nađe na putu, ali ako je sam ili ako je grupa žena. No, dobro - dok god ih Picula podržava, Srbija će znati kako da izabere - navela je ona na Iksu.

Autor: S.M.