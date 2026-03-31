Milićević i Jeremić za Pink: Izlaznost na ovim lokalnim izborima bila je ISTORIJSKA - Blokaderi pokušavaju da poraz pretoče u pobedu (VIDEO)

Milićević i Jeremić su se složili da su lokalni izbori koji su održani u Srbiji 29. marta pokazali dominaciju Srpske napredne stranke, ali i to da u Hrvatskoj vlada nemir zbog jake Srbije.

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o reakcijama i izjavama iz Hrvatske nakon lokalnih izbora u Srbiji kaže da je očigledno da ih veoma boli pobeda Srpske napredne stranke u svih 10 opština.

- Ja sam od početka govorio da nisu oni glavni izvođači. Oni su za mene nekako podizvođači svega što se dešavalo u Srbiji poslednjih 15 meseci - kazao je Milićević za Novo jutro TV Pink.

Povodom hrvatskih registracija u Kuli Milićević je podsetio i da je sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom govoru pred izbore rekao da će tamo biti najteža situacija i da se tamo priprema najviše nereda.

Kako kaže, čak je i Milanović rešio da se oglasi.

- Nema ništa drugo da kaže, nego da pokaže svoje frustracije prema predsedniku Vučiću, jer je i on svestan da je predsednik Srbije faktor stabilnosti na Balkanu, da je lider - naveo je Milićević.

Povodom izjava Tonina Picule Milićević kaže da mu se čini da on ipak nije dovoljno investirao.

- Čini mi se da nije bio dovoljan jedan nenajavljeni dolazak ovde...Moje mišljenje je da je on trebao još više da dolazi, pa ne bi osvojili ni ovo što su osvojili - kazao je on.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, komentarišući sednicu u Hrvatskoj o Srbiji i Izraelu kaže ''ma koja sednica''.

- Ako se preganjaju preko oružja u redu, to je njihova želja... Uplašili su se, jesu, nema šta, Srbija je pokazala, ali mi moramo da se naoružavamo, upravo zbog ljudi koji streme ka nečemu iz prošlosti. Predsednik je bio u pravu kada je rekao da čekaju samo jedan pogodan trenutak da bi udarili na Srbiju - ocenio je Jeremić.

Jeremić je rekao da Hrvatska treba da nabavlja ono što joj je potrebno, jer im je armija u rasulu.

Milićević se osvrnuo i na komentare pojedinih blokadera i istakao da ako govore o izborima treba da pogledaju njihove rezultate i izlaznost.

- Videli bi da je na ovim izborima bila maksimalna, istorijska izlaznost, da nikada nije bila veća izlaznost ni u jednoj od ovih 10 opština, pa da onda donose zaključke - naveo je Milićević.

Jeremić se nadovezao rekavši da blokaderi poraz, to što su potučeni do nogu pokušavaju da na bilo koji način pretoče u svoju pobedu.

- Oni pokušavaju na sve načine da kažu da je Vučić poražen, što nije tačno. SNS je u nekim sredinama i više od 3.000 glasova u odnosu na 2022. godinu - istakao je Jeremić.

